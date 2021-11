Lluis Cortés, candidat au banc de Manchester City

08/11/2021 à 20:47 CET

Pol Ballus / Miki Soria

Après avoir quitté le Barça l’été dernier, Lluís Cortés est en retrait. L’entraîneur de Balaguer a récolté plusieurs récompenses après les succès remportés à la tête du Barça féminin l’an dernier, mais sur le plan sportif, il est resté dans l’ombre en attendant un projet attrayant. Jusqu’à maintenant. Et c’est que l’entraîneur catalan sonne comme un possible soulagement sur le banc de Manchester City, après un début de saison difficile pour l’équipe mancunienne.

Comme SPORT l’a appris, Manchester City a le nom du Catalan sur la table au cas où ils décideraient de licencier leur entraîneur actuel, Gareth Taylor. Les joueuses « citoyennes » ont été éliminées de la Ligue des champions lors de la phase précédente, après avoir chuté contre le Real Madrid, et ont succombé en demi-finale de la FA Cup contre Chelsea, mais leur situation en Super League féminine n’est guère meilleure.

Au bout de six jours, les célestes sont septièmes avec seulement deux victoires et ils ne peuvent pas trébucher beaucoup plus s’ils ne veulent pas voir comment l’option de figurer parmi les trois premiers classés s’éloigne, des postes qui donnent accès à la Ligue des Champions. Pour toutes ces raisons, le nom de Gareth Taylor est mis en doute depuis des semaines à Manchester, même si la deuxième victoire en championnat remportée ce week-end par City contre Leicester – le premier résultat positif des cinq dernières journées – a pu momentanément prolonger son crédit.

Cependant, la pression sur Taylor continue. City est conscient de la volonté de Lluís Cortés de trouver un nouveau projet et ses références en remportant la dernière Ligue des Champions font de lui un candidat séduisant à Manchester, un endroit où il rencontrerait Vicky Losada, qui a quitté le Barça justement faute d’opportunités qui s’offraient à lui la dernière fois. année … précisément au commandement de Cortés. Il sera temps de voir ce qui se passera dans les semaines à venir.