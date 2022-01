Lluis Cortés, candidat au prix The Best du meilleur entraîneur

01/06/2022 à 16:06 CET

L’Espagnol Luis Cortés, ancienne entraîneure de Barcelone, a été nominée parmi les trois finalistes pour remporter le prix The Best du meilleur entraîneur de la FIFA.

L’entraîneur espagnol, qui a remporté le triplé la saison dernière en remportant le championnat, la Ligue des champions et la Coupe de la Reine, fait partie des trois finalistes du prix pour la première fois de sa carrière.

Sera en concurrence avec Emma hayes, directeur de Chelsea, et Sarina Wiegman, qui a dirigé les équipes néerlandaise et anglaise. Précisément Wiegman est le lauréat actuel du prix et l’a également relevé en 2017.

Après avoir remporté les trois titres de la saison 2020/2021, Cortés a démissionné de son poste à Barcelone et dirige désormais l’équipe ukrainienne.

Ce prix est décerné sur la base des votes émis par un jury international composé des entraîneurs et capitaines actuels des équipes, d’un journaliste spécialisé de chaque équipe et des fans inscrits sur FIFA.com.

La livraison de The Best aura lieu le 17 janvier à Zurich (Suisse).