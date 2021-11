Lluís Cortés effectue sa première séance d’entraînement en concentration avec l’équipe féminine ukrainienne

23/11/2021 à 20:47 CET

Lluís Cortés est désormais officiellement de retour en tant qu’entraîneur. Après son départ brutal du FC Barcelone féminin en juin dernier, cinq mois plus tard, il signait avec l’équipe nationale féminine d’Ukraine. L’équipe internationale concourt dans le même groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine que l’équipe nationale espagnole. Justement, les Ukrainiens ont perdu contre les « Rouges » par un 0-6 rougissant. Le nouvel entraîneur de l’équipe d’Ukraine a déjà partagé des clichés sur les réseaux sociaux lors de sa première séance d’entraînement.

Cortés est revenu au vert afin de préparer le prochain duels internationaux des Ukrainiens contre l’Ecosse et la Hongrie. Vendredi prochain, 26 novembre à 20h35, le Monsieur de Lleida fera ses débuts officiels en Ecosse. L’équipe ukrainienne est troisième du groupe B, avec deux matchs disputés et trois points, résultat de sa confortable victoire 4-0 sur les îles Féroé. Cependant, à ce jour, l’Écosse et l’Espagne semblent intraitables en tête du groupe, avec 9 points chacune.

Lluís Cortés a également appris sa nomination au prix le lundi 22 novembre ‘Le meilleur’ pour le meilleur entraîneur de football féminin. L’entraîneur catalan a atteint le triplé historique aux commandes du FC Barcelone la saison dernière, avec une autorité étonnante dans la Primera Iberdrola, et une sublime finale de Ligue des champions.