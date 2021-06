Lluis Cortes explique sa décision de quitter Barcelone Femeni

Lluis Cortes a confirmé dimanche qu’il quitterait Barcelone Femeni après la fin de la saison 2020-21.

Le joueur de 34 ans a supervisé une campagne historique de triples victoires, le Barça remportant son dernier match de la saison 9-1 dimanche contre Eibar.

Il y avait des rumeurs avant le match selon lesquelles ce serait le dernier responsable de Cortes, et la nouvelle a été confirmée après le coup de sifflet final.

Cortes a expliqué sa décision de quitter le club dans une longue déclaration (vous pouvez lire le texte complet ici) où il a parlé de sa fierté des réalisations de son équipe. Cependant, l’entraîneur a également expliqué à quel point les deux dernières saisons ont été difficiles.

« Ça a été une belle période pour moi. Nous avons vécu tellement d’émotions avec ce groupe de personnes. Gagner notre premier triplé nous a rendu extrêmement heureux, mais cela a également été une saison très difficile. Nous avons commencé à nous entraîner le 10 juillet et jusqu’à présent cela a été 353 jours de travail très dur, d’efforts, d’être ensemble… avec toutes les conditions entourant Covid. Je pense que cette saison a épuisé beaucoup d’entre nous, à la fois physiquement et émotionnellement.

« En ce moment, je n’ai pas l’énergie de continuer à diriger cette équipe. La meilleure équipe du monde a besoin d’un coach qui peut les conduire, être contagieux et transmettre de la force au groupe et je ne me sens pas capable de le faire en ce moment. Cela a été une année très épuisante, et la principale raison en est le temps. Cela fait très longtemps. Ce dont cette équipe a besoin pour continuer à gagner et à concourir, ce sont des changements différents et je suis convaincu que l’un d’entre eux est de me retirer et de mettre le club et l’équipe avant tout.