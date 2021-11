Lluís Gros Martí, condamné à 23 ans de prison pour abus sexuels, corruption et prostitution de mineurs

26/11/2021 à 13:37 CET

JG Albalat

Les Cour suprême a confirmé la condamnation à 23 ans et huit mois de prison pour Lluís Gros Martí, gérant de plusieurs cinémas dans des villes de la région du Maresme, pour abus sexuel, la corruption et la prostitution de mineurs, entre 13 et 17 ans, Avec qui il a contacté sous prétexte de leur proposer du travail pour faire de la publicité pour l’une des salles qu’il dirigeait à El Masnou. Entre 2007 et 2011, il a eu des relations sexuelles avec des enfants en échange d’argent, de 30 à 50 euros. Il y a trois victimes et une quatrième a été refoulée lorsqu’elle a tenté de l’abuser. En juillet dernier, un ancien élève de Gros a également dénoncé avoir subi des abus alors qu’il était directeur d’une école à Esplugues de Llobregat, comme l’a révélé El Periódico de Catalunya.

Le tribunal de grande instance rejette ainsi le appel interjeté par l’accusé contre jugement de l’audience de Barcelone en septembre 2019 au cours de laquelle il a été reconnu coupable de trois délits d’abus sexuels avec pénétration, de deux autres délits de prostitution et de corruption de mineurs. En plus de la peine de prison, il a obtenu une indemnité de 46 500 euros aux victimes.

La Cour suprême soutient qu’« il y a plus qu’assez de preuves » pour considérer les faits comme avérés comme en témoigne l’arrêt du tribunal de Barcelone, en même temps qu’elle précise que son appréciation « Il répond aux critères du caractère raisonnable et raisonnable. » Les magistrats considèrent que le témoignage de certaines des victimes « a constitué une preuve de base pour étayer la condamnation », puisque, dans le cas de l’une d’entre elles, son témoignage était « clair, structuré et spontané ».

La situation de l’emploi « précaire »

Dans une autre affaire, la Haute Cour rapporte que le « immaturité sexuelle manifeste » d’une des victimes de 13 ans, La « différence notoire » d’âge avec celui de l’accusé (47 ans) et la relation de travail « précaire » ont contribué à ce que le mineur « se prête à l’activité sexuelle qui lui était demandée, en échange d’un peu plus d’argent ». Cet enfant souffrait également d’un déficit cognitif de 34 %. L’accusé, dit la Cour suprême, était conscient qu’il avait « à sa disposition une victime facile ».

La phrase a maintenant confirmé des détails qui Les aventures de Gros ont commencé en 2007. En 2005, il a embauché un jeune de 15 ans pour faire de la publicité et travailler dans des films. Environ deux ans plus tard, alors qu’il avait 17 ans, le gérant l’a emmené dîner avec un ami du mineur. « Après le dîner, Lluís a engagé les services d’une prostituée », indique la résolution. Les quatre se rendirent à la maison du condamné. Là, la prostituée entretenait des relations avec les enfants pendant que l’accusé se masturbait et essayait de faire une fellation avec l’un d’eux.

En 2007, le condamné a embauché un garçon de 13 ans handicapé. Au cours des trois années suivantes, le condamné a eu avec lui une quinzaine de rapports sexuels, la plupart au cinéma, et lui a payé entre 30 et 50 euros chacun. « De la même manière, Lluís a demandé à la victime de lui présenter d’autres mineurs pour lui faire le même type de propositions sexuelles. » Le troisième enfant maltraité est entré dans la vie de l’accusé en 2010.