Lluís López et Melendo retournent au travail après avoir vaincu le coronavirus

14/04/2021 à 17h50 CEST

Footballeurs d’Espanyol Lluís López et Óscar Melendo ont repris l’entraînement pour la première équipe de Ciudad Deportiva Dani Jarque mercredi après avoir surmonté l’infection à coronavirus, comme indiqué par l’entité bleue et blanche.

Les deux joueurs ont été testés positifs le 30 mars. Le club catalan a activé tous les protocoles de santé fixés par les autorités et la Liga, et les joueurs locaux ont été confinés dans leurs maisons respectives. Depuis lors, plus aucun résultat positif n’a été signalé dans la première équipe.

Le défenseur central Lluís López et le milieu de terrain Óscar Melendo ont raté les trois derniers matches de compétition avec l’Espanyol: ils ont été bas contre Fuenlabrada, Castellón et Leganés. S’il n’y a pas de surprises, ils seront disponibles pour le match de lundi prochain contre Almería. Une rencontre qui peut être décisive pour faire un pas de géant vers la Première Division. Les Indáicos sont troisièmes, dix points derrière l’équipe d’Espanyolista.