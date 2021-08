Lluís López quitte l’Espanyol

18/08/2021 à 10h48 CEST

Blanchiment d’Arnau

Le RCD Espanyol a officialisé ce mercredi la séparation du défenseur central Lluís López, qui met fin au contrat et va changer d’équipe. Plus précisément, le centre de Manresa est déjà un nouveau joueur du Real Saragosse pour les deux prochaines saisons plus une optionnelle après que le joueur et le club Perakeet soient parvenus à un accord pour résilier le contrat du joueur, ce qui Il a pris fin le 30 juin 2022.

Les deux parties ont décidé de mettre fin à leur relation contractuelle, après 16 ans dans l’entité. Lluís López est arrivé en 2005 de Gymnastique de Manresa pour rejoindre les Bleu et Blanc Benjamin B, puis en passant par toutes les équipes de football de jeunes jusqu’à atteindre la première équipe qui a fait partie des trois dernières saisons avec une interruption dans le CD Tenerife, où il a joué en prêt.

Nouveau lion à La Romareda 🦁 @ luislopma 😃💪🏼 # BienvenidoLluís 💙 pic.twitter.com/dVUoPdobzY – Real Saragosse 🦁🤍💙 (@RealZaragoza) 18 août 2021

Le défenseur central de 24 ans a grandi dans le football à l’Espanyol. A partir de la filiale, un trou se faisait peu à peu dans l’équipe première, jamais comme incontestable, mais comme un Footballeur valide et conforme. Il a fait ses débuts en première division en janvier 2019, lors de la défaite 3-0 de l’Espanyol à Ipurua contre Eibar, dans un duel dans lequel il a joué les 90 minutes, et il est déjà resté dans les formations, bien qu’il combine sa présence. avec la filiale de Second B.

Cet été, à son retour en première division, l’Espanyol a gardé tous les centraux de la promotion et a intégré Sergi Gomez, de Séville, qui a définitivement fermé les portes de Lluís. En réalité, Vicente Moreno l’a déjà laissé annulé par décision technique le premier jour contre Osasuna.Lluís López poursuivra sa carrière sportive à Romareda, où il cherchera cette régularité en termes de matches disputés et la continuité qui lui a fait défaut, notamment dans l’entité Perica.