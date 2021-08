LMB 2021 Live : Rieleros de Aguascalientes contre Toros de Tijuana

Le Séries éliminatoires de la Ligue Mexicaine de Base-ball (LMB) 2021, où Rails de Aguascalientes Vs. Taureaux de Tijuana ils affrontent aujourd’hui Dimanche 8 août 2021, et ici vous pouvez écouter et voir Vivre les jouer à partir de 20h05 (20h05) dans l’Est des États-Unis et de 19h05 (19h05) au Mexique.

Rieleros de Aguascalientes

Le lanceur partant de la Rails de Aguascalientes sera Carlos Teller

Taureaux de Tijuana

Le lanceur partant de la Taureaux de Tijuana sera mike devine

LMB 2021 Live : Rieleros de Aguascalientes Vs. Toros de Tijuana – Playoffs

