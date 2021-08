Les Finales de Zone Nord dans la Ligue Mexicaine de Base-ball (LMB) 2021, où Taureaux de Tijuana Vs. mariachis de Guadalajara ils affrontent aujourd’hui Vendredi 27 août 2021, et ici vous pouvez écouter et voir habitent les jouer à partir de 20h15 (20h15) dans l’Est des États-Unis et de 19h15 (19h15) au Mexique.

Taureaux de Tijuana

Ils viennent de l’élimination des Acereros de Monclova dans la Zone Series. Le lanceur partant de ce premier match par le Taureaux de Tijuana sera en peluche stankiewicz

Mariachis de Guadalajara

Ils viennent éliminer dans la Zone Series à Rieleros de Aguascalientes. Le lanceur partant de ce premier match par le mariachis de Guadalajara Ce sera Masaru Nakamura.

LMB 2021 Live : Toros de Tijuana Vs. Mariachis de Guadalajara – Finales Zone Nord

