LMB : Roberto Osuna Diablos en séries éliminatoires à égalité

Les Diables rouges du Mexique ont imposé leur ville natale en battant les Tigres de Quintana Roo avec un score de 7-5 lors du deuxième match de la série éliminatoire, où ils sont à égalité 1-1.

Après avoir été vaincus lors du premier défi, les Diablos sont sortis avec la mentalité de répondre au coup et même à la série, ce qu’ils ont obtenu dans un match assez disputé.

L’équipe locale a pris les devants 2-0 avec un home run de Julían León en deuxième manche et a accru l’avance 4-0 en troisième.

Les Tigers ont réduit les coups sûrs d’Angel Reyes et Alexis Wilson pour porter une fiche de 4-2 en quatrième manche.

Puis la pluie est apparue et avec elle un retard de 1 heure et 26 minutes, mais une fois que les actions ont repris, les Diablos ont réussi à en faire une de plus pour prendre l’avantage 5-2.

Les Tigres ont été classés 5-4, mais l’équipe à domicile a encore creusé la différence 7-4, ce qui leur a permis de contenir une tentative de réaction des Tigres, mais ils se sont retrouvés avec la victoire avec un tableau de bord 7-5, où Roberto Osuna est venu à mettre de l’ordre en neuvième manche.

La série est à égalité 🙌🏻🔥 #Vamo8D1ablos 👹 @RedColaOficial pic.twitter.com/HHnWhbHMeZ – DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) 8 août 2021

Il faut souligner le grand travail de l’ancien plus proche des Astros de Houston, qui a sauvé un match de cinq retraits et s’il est vrai qu’il a accordé un point, son travail a été décisif pour que les Devils ne soient pas balayés par les Tigres à domicile.

La série bouge