in

Continuer le Ligue majeure de baseball Professionnel (LMBP) avec lui jouer entre le Samanes de Aragua vs. Les Guerriers de Caracas, et ici nous vous disons où l’écouter et le voir Vivre à partir de 18h00 (18h00).

ICI LA VIDEO

Samanes de Aragua (5-5)

Aujourd’hui on revient avec des batteries rechargées pour affronter @guerrerosccs1 🔥🧨

. : méridien de télévision. : LMBP Live Streaming – YouTube 💻 : https://t.co/mqIPLEGAnF

https://t.co/dtxF2uhbBe#ConFuerza🌳#ElGiganteDeAragua pic.twitter.com/MeubNC2a1F – Samanes de Aragua (@samanesbbc) 19 août 2021

Guerriers de Caracas (6-5)

MONTEZ SUR LE SIGNE #LMBPxMTV ! Connectez-vous aujourd’hui à partir de 17h30 Samanes de Aragua vs Guerreros de Caracas ⚾️ EXCLUSIVEMENT ! #SAMGUExMTV

#beisbol #todossomosbda #meridianotv #sport pic.twitter.com/wY3m7hTkjH – Meridiano (🏠) (@MeridianoTV) 19 août 2021

LMBP 2021 Live : Samanes de Aragua Vs. Guerreros de Caracas (Major League of Professional Baseball)

Le jouer de aujourd’hui dans la LMBP 2021 Les Samanes de Aragua vs. Les Guerriers de Caracas Vous pouvez en profiter à partir de 18h00 (18h00) au stade José Bernardo Pérez de la ville de Valence.

Game Time Sport (Youtube) LMBP TV (Youtube) Meridiano TV Radio Tigres Punch Radio