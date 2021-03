LMVH ouvre un espace pop-up pour la collection d’été au SoHo Store – WWD

Pour entrer dans l’esprit estival, Louis Vuitton ouvrira un pop-up de la collection été femme à SoHo au 22 Greene Street.

La boutique éphémère sera dédiée exclusivement à la collection estivale féminine, avec du prêt-à-porter, des accessoires, des sacs à main et des cadeaux tels qu’un skimboard, un carnet, un ensemble de paille et des sous-verres. Les prix de détail varieront de 370 $ à 5 350 $.

L’emplacement SoHo n’est pas un magasin ordinaire, mais un espace où Vuitton fait tourner des fenêtres contextuelles spéciales, telles que Artycapucines et Men’s Temporary Residency, avec des présentations visuelles et des marchandises dédiées.

Ce sera le seul pop-up d’été de Vuitton à New York. Il ouvre vendredi et se termine fin mai. L’espace entier sera dédié à la collection avec des éléments de design visuel spéciaux qui évoquent la collection, y compris des murs de carreaux bleus et incurvés et des mannequins de détente, ainsi que de s’allonger sur une chaise longue.

