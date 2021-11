LNH et Québec en discussions pour ramener les Nordiques

Les Nordiques de Québec pourraient bientôt revenir dans un aréna près de chez vous.

Le premier ministre du Québec, François Legault, est en pourparlers avec le commissaire de la LNH Gary Bettman pour ramener la franchise défunte. RDS rapporte que Legault rencontrera les hauts dirigeants de la LNH au début de 2022.

« Il faut chercher pour savoir qui est prêt à investir, a dit Legault. « Nous avons déjà un amphithéâtre construit à Québec et nous prenons contact avec le commissaire Gary Bettman pour savoir ce dont nous avons besoin pour ramener les Nordiques.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, prend la parole avant un match de hockey de la LNH entre le Kraken de Seattle et les Canucks de Vancouver, le samedi 23 octobre 2021, à Seattle. (AP Photo/Ted S. Warren)

Les Nordiques de Québec ont été fondés à l’origine en 1972 pour jouer dans l’Association mondiale de hockey (WHA). La WHA a fusionné avec la LNH en 1979, amenant les Nordiques, les Whalers, les Oilers et les Jets au premier rang de la ligue en Amérique du Nord. À partir du moment où les Nordiques sont entrés dans la LNH, il y a eu des problèmes.

LANDOVER, MD – 6 FÉVRIER: Curtis Leschyshyn # 32 des Nordiques de Québec regarde lors d’un match de hockey contre les Capitals de Washington le 6 février 1990 au Captal Center de Landover, Maryland. Les Capitals ont gagné 2-0. (Mitchell Layton/.)

La ville de Québec était de loin le plus petit marché de la LNH, juste derrière Green Bay pour le plus petit marché des sports nord-américains. Les problèmes financiers ont pris le devant de la scène et en 1995, l’équipe a déménagé à Denver, Colorado et est devenue l’Avalanche du Colorado.

Comme l’a dit Legault, la ville de Québec a déjà une nouvelle installation en place. Le Centre Vidéotron a ouvert ses portes le 8 septembre 2015 et accueille les Remparts de Québec de la LHJMQ. Le bâtiment a une capacité de 18 259 places, ce qui en fait la plus grande aréna intérieure au Canada qui n’accueille pas d’équipe de la LNH.

Pendant ce temps, il est possible que les Coyotes de l’Arizona soient sur le point de partir. L’Arizona s’est classé 28e ou pire en termes de fréquentation au cours des cinq dernières saisons. La ville de Glendale a informé les Coyotes en août que 2021-2022 sera la dernière saison de l’équipe à jouer à l’intérieur de la Gila River Arena. Cependant, le président de l’équipe, Xavier Guttierez, a déclaré que l’équipe était toujours à la recherche d’une solution à long terme en Arizona, mais que le temps presse.

OTTAWA, CANADA – 11 FÉVRIER : Les partisans des Nordiques montrent leur soutien au retour d’une franchise de la LNH au Québec lors d’un match entre les Sénateurs d’Ottawa et les Oilers d’Edmonton lors de la Journée du hockey au Canada à la Place Banque Scotia le 11 février 2012 à Ottawa, Ontario , Canada. (André Ringuette/NHLI via .)

La LNH est passée de 30 à 32 équipes au cours des quatre dernières années. Les Golden Knights de Vegas ont commencé à jouer en 2017-2018, tandis que le Kraken de Seattle en est actuellement à sa première saison dans la LNH.