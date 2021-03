Lo Bosworth des collines révèle une lésion cérébrale traumatique

Lo Bosworth s’ouvre pour la première fois sur sa longue convalescence deux ans après avoir subi un traumatisme crânien.

Les collines Une alun, 34 ans, a révélé sa lutte dans un post Instagram le samedi 13 mars, expliquant qu’elle avait gardé son accident secret.

«Il y a 2 ans, en mars, j’ai subi un traumatisme crânien dont je ne vous ai pas parlé», a-t-elle sous-titré une vidéo qui la montrait en train de faire des exercices. «J’étais dans un restaurant dans le sud de Manhattan (ce qui restera sans nom avant que des accidents se produisent) et alors que j’étais assis à un banquet, une des portes battantes de la cuisine est tombée de ses gonds et sur ma tête. J’étais à l’hôpital et j’ai subi une commotion cérébrale modérée à grave pendant des mois.

La personnalité de MTV a poursuivi: «J’ai pris des semaines de congé et le chemin de la guérison a été long. Je me souviens avoir rendu visite à un ami quelques semaines plus tard et je me suis senti totalement perdu sur la 3e avenue et la 21e rue, ne sachant pas dans quelle direction marcher.

Bosworth n’a pas complètement guéri après la blessure. Elle a révélé l’impact durable via Instagram samedi, écrivant: «J’ai encore du mal à me souvenir des mots de temps en temps et à faire part de mes pensées de manière cohérente 2 ans plus tard. ALORS, j’ai découvert que j’avais une mononucléose en plus de tout cela. Je ne vous ai pas non plus dit ça les gars.

Elle a poursuivi en se rappelant: «Un jour, j’ai dû poser ma tête sur mon bureau au travail à cause de l’épuisement et je me suis endormie. Je me suis couché pendant des mois et des mois chaque fois que je le pouvais tout en continuant à travailler à temps plein chez @lovewellness. En bref, l’une des raisons pour lesquelles je suis si attaché à une alimentation saine et à la forme physique depuis le début de la pandémie est qu’il m’a fallu une année complète entre le traumatisme crânien + mono pour être dans un endroit où je pourrais même envisager de faire de l’exercice avec régularité. »

La PDG de Love Wellness a parlé de son amour pour une alimentation saine avec Nous hebdomadaire en mai 2019. Elle a révélé qu’elle se réveille généralement «en manque de légumes», alors elle commence sa journée avec une salade. Bosworth a dit Nous à l’époque, «je pense que les gens seraient surpris de voir à quel point ils se sentent bien lorsqu’ils commencent avec un petit-déjeuner aussi dense sur le plan nutritionnel.»

L’ancienne star de télé-réalité a toujours été ouverte avec les fans sur les défis auxquels elle est confrontée. En 2017, elle a révélé son combat contre la dépression et l’anxiété sur son blog, Le Lo Down.

«2016 n’était pas seulement la pire année de ma vie, c’était aussi l’année de mes 30 ans, j’ai fondé ma propre entreprise de bien-être féminin. [Love Wellness], et a ramené un chiot incroyable à la maison. Donc pas mal du tout », a-t-elle écrit. «La lumière trouve des moyens de briller à travers les ténèbres. Et quelle est l’obscurité dont je parle? Anxiété et dépression paralysantes dues à une grave carence en vitamines qui n’a pas été découverte pendant 16 mois. »

Bosworth a déclaré qu’elle avait commencé à «se sentir mal» vers la fin de 2015. Elle éprouvait «un esprit de course, un comportement impulsif, de l’insomnie» et d’autres symptômes, alors elle a commencé à prendre des médicaments pour la dépression et à suivre une thérapie. Elle n’avait toujours aucune idée de la carence en vitamines à l’époque.

«Je me sens bien pendant des instants, puis je me replonge encore et encore dans l’obscurité. Le cycle anti-dépresseur est vicieux – surtout si vous n’en avez pas réellement besoin, mais ce moment d’illumination n’arrivera pas avant neuf mois. De haut en bas, de haut en bas. Des larmes, des moments de hauts extrêmes, de la confusion quant à la raison pour laquelle vous ne vous sentez pas complètement à nouveau sur vos pieds après les 4-6 semaines habituelles de laisser les médicaments «entrer en action» », écrit-elle. «Apporter des changements et des ajustements aux médicaments plus de quatre fois. L’exercice aide, ma relation aide, ma famille aide. Mais le sentiment sous-jacent et rampant qu’il n’y a peut-être pas de solution miracle à mes problèmes et que cet état de désarroi peut être le nouveau «moi» me fait stagner. Je ne souhaiterais pas mon 2016 à mon pire ennemi.

Écoutez Hot Hollywood de Us Weekly alors que chaque semaine, les rédacteurs en chef de Us décomposent les actualités les plus en vogue sur le divertissement!