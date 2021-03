Prenant son temps. Lo Bosworth a appris que se remettre de sa blessure à la tête «vraiment grave» est un marathon – pas un sprint.

«Je dirais que j’ai 85% d’amélioration par rapport à l’endroit où j’étais», a déclaré l’ancienne personnalité de MTV, âgée de 34 ans. E! Nouvelles dans une interview sincère le vendredi 19 mars, admettant qu’elle a éprouvé «une certaine hésitation» avant de parler de son traumatisme crânien. «Je ne sais pas si ça va aller mieux que maintenant.»

Bosworth a révélé via Instagram le samedi 13 mars qu’elle avait encore du mal à «se rappeler des mots de temps en temps» après qu’une porte d’un restaurant de New York soit tombée de ses gonds et lui ait frappé à la tête deux ans auparavant. «J’étais à l’hôpital et j’ai subi une commotion cérébrale modérée à grave pendant des mois», a-t-elle écrit, détaillant l’accident publiquement pour la première fois.

Après l’incident de 2019, le Collines alun s’est précipité pour consulter un médecin. «J’avais une énorme bosse sur la tête et un œil au beurre noir», se souvient-elle vendredi. «Le médecin m’a dit que si la porte m’avait heurté un pouce plus en arrière, cela aurait pu être un accident vraiment grave. … Je me souviens à peine de ces premières semaines. J’étais terrifié. »

Bosworth ne pouvait pas passer de longues périodes de temps à regarder un téléphone, un ordinateur ou un écran de télévision dans les premiers jours de son rétablissement. Bien qu’elle soit restée alitée, la réalité de sa blessure ne s’est pas installée tout de suite. Lors d’une visite chez son neurologue, le Laguna beach alun avait du mal à essayer de différencier les quarts et les dix sous.

«Il m’a fallu 30 bonnes secondes pour le comprendre», a-t-elle déclaré au point de vente. «C’est lors de rendez-vous comme celui-là que j’ai réalisé: ‘Wow, je dois vraiment y aller doucement.’»

Trois mois après sa commotion cérébrale majeure, Bosworth a reçu un diagnostic de mononucléose. L’épuisement qu’elle ressentait était extrême – mais elle ne savait pas comment aborder le sujet avec ses abonnés sur les réseaux sociaux alors que ses blessures étaient principalement internes.

«Peut-être que j’avais l’impression que la gravité de la situation n’était pas assez valable. … C’est très difficile quand vous avez l’air bien à l’extérieur, mais vous n’êtes pas bien à l’intérieur », a-t-elle expliqué. «Si je n’avais pas vécu cette expérience, je penserais probablement aussi: ‘Tu as l’air bien. Je t’ai invité à dîner trois fois. Pourquoi ne pouvez-vous pas y arriver? »

La fondatrice de Love Wellness a eu le soutien de ses amis, de sa famille et de ses collègues alors qu’elle continuait à découvrir les meilleurs traitements pour son corps. Après un long processus d’essais et d’erreurs, Bosworth a vu des résultats positifs en modifiant son régime alimentaire et sa routine de conditionnement physique. Même les jours où elle «se sent trop déprimée ou fatiguée», la native de Californie refuse de manquer une séance d’entraînement.

«J’avais l’habitude d’être quelqu’un que quand c’était trop dur, je quittais tout simplement. Et je ne fais plus ça », dit-elle. «J’ai appris à surmonter l’inconfort parce que je me rends compte à quel point je me sens mieux de l’autre côté de cet entraînement. Nous pouvons tolérer plus de douleur et d’inconfort que nous n’aurions jamais cru imaginables. Nous sommes très résilients. … Je me suis consacré à améliorer ma santé. Et maintenant je me sens vraiment bien tous les jours. Je me sens en bonne santé. »

Bien que Bosworth ne se soit toujours pas sentie à 100% au cours des deux dernières années, elle a fait d’énormes progrès. Il y a encore beaucoup d’obstacles – y compris dessiner des blancs sur les noms de famille d’amis et avoir du mal à «trouver les mots qui [she’s] recherche »- mais le Lo-Down l’auteur n’a pas l’intention d’abandonner de si tôt.

« Plus que tout, j’ai le courage de continuer à avancer », a déclaré Bosworth vendredi. «C’est ce que je suis en tant que personne. Je n’aime pas être stagnant. L’évolution constante est ce qui me satisfait chaque jour.

