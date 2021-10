Lo-Fi Horror ‘Mundaun’ devient une édition physique

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Certains d’entre nous passent Halloween cachés dans le salon avec les lumières éteintes, écharpe des bonbons dans le noir. D’autres passent Halloween à regarder le genre de films qui les empêchent de dormir pendant des jours. Eh bien, à ce dernier groupe, nous disons : venez chercher votre Mundaun, espèce de cinglés effrayants !

En partenariat avec Super Rare Games, Mundaun obtient désormais une version physique pour Nintendo Switch, ainsi qu’un manuel en couleur, des illustrations intérieures, un autocollant exclusif et des cartes à collectionner.

Pour ceux qui ont raté sa sortie Switch eShop, Mundaun est une horreur lo-fi dessinée à la main qui se déroule dans les Alpes isolées, alors que vous essayez de découvrir le sombre secret derrière la mort de votre grand-père. Dans un style d’horreur typique, beaucoup de choses terrifiantes vous arriveront en cours de route, et en bonus amusant, plus vous avez peur, plus votre personnage se déplacera lentement. Frais! Nous l’avons certainement pensé dans notre examen.

Alors, continuez : jouez au jeu qu’une critique de Steam a décrit comme « PAS LES ABEILLES ! AAAAH ILS DANS MES YEUX » !