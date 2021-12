Loan Watch: Fiete Arp parle des moments difficiles au Bayern Munich

Dans une interview avec 11Freunde (telle que capturée par Sport1), le joueur prêté du Bayern Munich et actuel attaquant de Holstein Kiel Fiete Arp a parlé des deux années difficiles qu’il a passées avec Die Roten.

Pour Arp, le saut du Hamburger SV au Bayern Munich était raide – et peut-être pas nécessairement ce qu’il voulait faire.

« Un conseiller ne m’a parlé de l’intérêt de Munich que des mois plus tard (que lorsque cela s’est produit pour la première fois). Et je ne voulais pas nécessairement déménager à Munich à ce moment-là, mais le Bayern n’a pas lâché prise », a déclaré Arp. « Dans le même temps, le HSV est tombé de plus en plus profondément dans la cave. En plus de cela, il a été porté à mon attention que HSV allait me vendre de toute façon pour combler l’un ou l’autre trou financier.

Lorsqu’il a déménagé au Bayern Munich, Arp a fait une forte impression initiale, mais Niko Kovac a porté un coup à sa confiance avant de subir une multitude de blessures et de maux.

« Nous sommes entrés dans la saison de compétition et l’entraîneur (Kovac) ne m’a pas emmené au premier tour du Pokal à Cottbus. C’était un coup de poing dans le ventre », a déclaré Arp. «Ce n’était pas une période facile. Il était toujours décidé le soir si je m’entrainerais avec la première ou la deuxième équipe le lendemain. Je devais ramener mes affaires à la maison tous les jours car je n’avais pas mon propre casier. Je devais aussi prouver que je n’étais pas le professionnel arrogant et je devais montrer que je n’étais pas le gars qui a obtenu le kicker grade cinq contre Halle ce week-end.

Avec tout cela, la confiance d’Arp a pris un coup dur.

«Je n’avais aucune confiance, aucune pratique de match, aucune continuité et je n’étais pas assez fort mentalement. À un moment donné, cela m’a écrasé », a fait remarquer Arp. « Je suis allé volontairement chez les amateurs du FC Bayern en 3e ligue l’an dernier. Là-bas, j’ai marqué cinq buts en saison et nous avons été relégués. Ce n’est pas le meilleur CV, n’est-ce pas ? »

Alors qu’Arp se débattait sur le terrain, sa vie n’était pas géniale non plus – bien qu’il hésite à en parler parce que beaucoup de gens citent l’argent qu’il gagnait comme une raison d’être heureux.

« Je vais vous dire: vous pouvez vous sentir seul même avec beaucoup d’argent », a déclaré Arp. « Mais je n’ai pas le droit de te le dire. Si je dis que je me sens mal, que j’ai des problèmes de sommeil ou que je suis faible, alors on dit : oui, mais il gagne tellement d’argent. Si je calcule ma carrière, ça se passe comme ça : quatre saisons, deux fois relégué, une fois champion, d’innombrables changements d’entraîneur.

Alors qu’Arp est peut-être en train de reconstruire sa confiance, ces saisons tumultueuses au Bayern Munich pourraient avoir causé des dommages qui seront difficiles à réparer. Le joueur de 21 ans n’a que deux buts et deux passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues pour Holstein Kiel – bien en deçà de ce que l’on attendait de lui.

« Est-ce que je ne peux pas jouer une année normale ? Avec dix, douze buts et au final, une place solide dans le premier tiers ? a dit Arp.

La bonne chose pour Arp est qu’il est encore assez jeune pour changer de carrière, mais le plus gros ajustement devra être avec sa mentalité. Sans confiance, le football peut être un voyage presque impossible à parcourir.