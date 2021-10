Loan Watch: l’espoir du Bayern Munich Alex Timossi Andersson construit régulièrement son curriculum vitae

Les rumeurs selon lesquelles Kingsley Coman quitterait potentiellement le Bayern Munich se sont accumulées pendant un certain temps, ce qui a poussé certains fans et experts à spéculer sur qui le club pourrait envisager de faire venir pour remplacer l’ailier. La solution pourrait bien se trouver au sein du club déjà sous la forme de l’ailier suédois Alex Timossi Anderson.

« Timo » a dans une large mesure passé inaperçu, mais son prêt à la Bundesliga autrichienne a été un solide succès et semaine après semaine, il construit son dossier pour être considéré comme un membre de l’équipe première.

L’année dernière, nous avons couvert Timo alors qu’il rejoignait Klagenfurt en deuxième division autrichienne et arrivait avec les coudes levés et les crampons clignotants, ce qui lui avait valu en moyenne un carton jaune par match et deux expulsions au cours de ces cinq premiers matches. Depuis lors, le jeu du joueur de 20 ans s’est stabilisé et il a joué un rôle clé pour aider son club à obtenir une promotion dans l’OBL. Il travaille régulièrement dans le système du Bayern depuis 2018 et, avec Taylor Booth, est l’une des récentes réussites du Bayern en matière de prêts.

Le stock d’Anderson continue d’augmenter cette année alors qu’il est devenu le premier partant sur la feuille de match pour l’équipe nouvellement promue qui surprend tout le monde en occupant la cinquième place de l’OBL. Il quitte rarement le terrain après avoir enregistré 1 200 minutes lors des 15 premiers matchs auxquels Klagenfurt a joué cette saison.

Les compétences d’Andersson semblent mûrir pour correspondre à cette agression. Jusqu’à présent, il a marqué trois buts et compté cinq passes décisives (et deux jaunes bien sûr) lors de ses douze matches de championnat. Les cinq passes décisives ne lui placent qu’une seule avance sur six en tête de la ligue et sont particulièrement impressionnants étant donné que Klagenfurt n’est pas une équipe à haut score.

En ce moment, le poste d’ailier au Bayern regorge de talent. On doit se demander ce que Timo apporte à la table qui pourrait lui valoir une place convoitée dans la liste. En plus de sa bonne vitesse et de ses capacités de passes, son cran et son physique le font se démarquer. Anderson est le genre de joueur contre qui personne n’aime jouer 90 minutes, car vous savez que vous rentrerez chez vous ensanglanté et meurtri après une bataille complète avec le jeune. Son agressivité féroce n’est pas sans rappeler l’attitude que le roi Franck (Franck Ribéry) a apporté sur le terrain au cours de sa carrière.

Même s’il ne réalise pas son rêve récemment renouvelé de jouer pour le Bayern, il est devenu un professionnel de qualité et si le Bayern prolonge son contrat, il ajoutera de la valeur à l’équipe sur le terrain ou sur le marché.