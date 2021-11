L’obésité post-pandémique est un nouveau défi pour les employés de bureau

Ne laissez pas ce boom post-pandémique de l’obésité faire de vous une victime. (Dossier/.)

Par le Dr Jaydeep Palep

Cette pandémie nous a appris l’importance de prendre soin de notre santé. Bien que nous ayons pris conscience de notre immunité et de la manière de la développer, nous avons démasqué un tueur silencieux : l’obésité. Avec cette pandémie, nous avons commencé à travailler à domicile et sommes devenus à l’aise dans nos pyjamas. La plupart des gymnases et des salles d’exercice ont été fermés, à cause de cela, nous avons réduit notre activité physique. Avec cette augmentation du mode de vie sédentaire, la pandémie d’obésité a augmenté juste sous notre nez.

« L’urbanisation, la technologie moderne et Internet nous ont tous rendus calmes, où les choses peuvent être faites en appuyant simplement sur un bouton ou en touchant un écran. Oubliez l’exercice et la gym, les mouvements physiques comme marcher, courir, monter les escaliers ont considérablement diminué. Maintenant, nous recevons de jeunes patients souffrant d’excès de poids, d’hypertension, de douleurs au genou et de diabète. déclare le Dr Jaydeep Palep, chirurgien bariatrique consultant.

Dans un tel scénario, où votre poids a augmenté de manière incontrôlable et/ou vous avez développé plusieurs problèmes médicaux liés au poids, vous ne devez pas désespérer. La chirurgie bariatrique (chirurgie du poids/métabolique) est maintenant disponible comme outil de contrôle du poids à long terme.

« La plupart des patients continuent de souffrir de problèmes de santé causés par l’obésité. Les exercices quotidiens et le contrôle de l’alimentation ne sont pas réalisables à long terme pour la plupart d’entre nous. Et cela devient pire s’il s’agit d’un cas d’obésité morbide avec un IMC supérieur à 35 kg/m2, où la perte de poids est quasiment impossible malgré tous les efforts. Malheureusement, par manque de sensibilisation, les patients ne consultent pas les bons médecins. Les chirurgiens spécialistes ne pratiquent la chirurgie métabolique qu’après avoir soigneusement examiné chaque cas individuel.

La chirurgie bariatrique est une chirurgie en trou de serrure courante pratiquée sur des patients obèses qui souffrent de problèmes médicaux comme le diabète en raison d’un excès de poids. Il réduit la taille de l’estomac, aidant ainsi le patient à se sentir rassasié après un petit repas. Cela aide à perdre un poids considérable et à réduire les autres facteurs de risque des complications de santé associées comme l’hypertension artérielle, les douleurs articulaires, le ronflement, l’essoufflement, le diabète et l’infertilité liée à l’obésité. Si vous êtes en surpoids et que votre IMC est supérieur à 30 et que vous souffrez de complications de santé liées à l’obésité, consultez dès aujourd’hui votre médecin pour une chirurgie bariatrique.

Dans plusieurs études publiées dans des revues médicales telles que « The Lancet », il a été découvert que la chirurgie bariatrique est plus efficace que tous les autres traitements médicaux pour le contrôle à long terme des patients obèses atteints de diabète de type 2 et doit être envisagée pour d’autres traitements liés à l’obésité. complications. La chirurgie bariatrique entraîne une réduction de 70 à 80 % de l’excès de poids corporel et est presque 100 % efficace pour inverser les maladies liées à l’obésité. Il est devenu une chirurgie populaire en Inde en raison de sa facilité et de son efficacité. De plus, ces procédures sont couvertes par une assurance, de plus en plus de patients profitent des avantages de la chirurgie bariatrique.

Ne laissez pas ce boom post-pandémique de l’obésité faire de vous une victime. Il est désormais possible de vivre une vie saine avec une excellente immunité et de rester en pleine forme. Faites le premier pas pour reprendre votre vie en main et contactez votre spécialiste de la perte de poids dès aujourd’hui.

(L’auteur est consultant, chirurgien gastro-intestinal et bariatrique, hôpital et centre de recherche Jaslok, Mumbai. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

