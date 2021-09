L’objectif annoncé de Liverpool dit qu’il est le meilleur d’Angleterre; pourrait coûter seulement 40 millions de livres sterling

in

La cible supposée de Liverpool, Yves Bissouma, pense qu’il est le meilleur milieu de terrain d’Angleterre. L’homme de Brighton revendique certainement la confiance.

Yves Bissouma a récemment accordé une interview à Football Focus de la BBC. Une question intéressante s’est posée : qui est le meilleur milieu de terrain de la Premier League ?

Pour Bissouma, la réponse était assez évidente – lui.

“Je ne veux pas être arrogant, mais c’est moi parce que dans ma tête je travaille pour être le meilleur”, a déclaré Bissouma.

“Donc je ne peux pas dire un autre nom, je sais qu’en Premier League il y a tellement de bons milieux de terrain, mais pour moi, c’est moi parce que cela me donne la confiance et l’énergie pour travailler dur pour montrer aux gens que je suis ici et que je suis Bissouma.

“Je veux juste me concentrer sur le football pour jouer à chaque match, chaque semaine pour être bon, pour aider mon équipe à gagner et le reste, nous verrons.”

Liverpool cible Bisouma

Bissouma n’est apparemment pas le seul à tenir Bissouma en haute estime. Liverpool, entre autres, aimerait faire signer le joueur de Brighton.

L’Express a récemment affirmé que les Reds avaient eu des pourparlers sur Bissouma. Brighton aurait mis un prix de 40 millions de livres sterling sur l’Ivoirien – ce qui pourrait être une véritable aubaine.

Et leur intérêt semble réel. L’Athletic et le Goal ont tous deux Bisouma comme cible de Liverpool. Ils auront certainement des yeux sur lui cette saison.

Quant aux commentaires de Bissouma, non, il n’est pas le meilleur milieu de terrain de la Premier League. C’est difficile de donner ce titre à quelqu’un d’autre qu’à Kevin De Bruyne, vraiment.

Mais le joueur de 25 ans est incontestablement l’un des plus talentueux de la Premier League. Et pour les milieux défensifs, il est certainement dans la discussion.

Il a toujours prouvé qu’il était un joueur merveilleux d’avant en arrière et l’a fait dans une équipe de Brighton qui n’a pas toujours été à la hauteur. Alors que certains peuvent remettre en question la déclaration de Bissouma, la confiance en lui-même est indéniablement méritée.

