L’objectif de 31 millions de livres sterling à Leeds a rendu son club furieux, il serait la principale cible de Bielsa

Tel que rapporté par Tutto Mercato Web, la cible de Leeds, Nahitan Nandez, a laissé Cagliari furieux après avoir été AWOL et avoir sauté leur tournée de pré-saison.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, d’après les sons, Leeds a poursuivi l’international uruguayen de 41 sélections pendant la majeure partie de l’été.

Il semblait que Marcelo Bielsa avait raté son objectif n ° 1 contre l’Inter Milan, après que Nandez ait accepté un contrat à San Siro.

Cependant, le Corriere dello Sport révèle que l’Inter Milan se concentrera désormais sur Denzel Dumfries, abandonnant une décision pour le Sud-Américain.

Cela semble avoir mis en colère Nandez, qui a sauté le voyage de pré-saison de Cagliari à Majorque à la suite des derniers développements de la saga des transferts.

Il est sûr de dire que Stefano Capozucca – le directeur technique de Cagliari – est loin d’être impressionné.

Qu’a-t-il dit sur les actions de Nandez ?

Dans les citations fournies par Tutto Mercato Web, Capozucca semblait absolument furieux.

Il a déclaré: «Nandez ne s’est pas présenté au rendez-vous pour partir à Majorque sans être d’accord sur ce choix avec le club.

« Se comporter toujours dans le plus grand respect envers le club, les supporters, les coéquipiers et le maillot est une priorité absolue pour nous et certainement avoir des attitudes irrespectueuses ne peut que raidir la position de notre président qui, malgré les nombreuses difficultés économiques du moment, va n’acceptez jamais ce type de forçage.

On dirait que Nandez brûle ses ponts avec l’équipe de Serie A, ce qui ne peut être qu’une bonne chose pour Leeds et Bielsa.

Cagliari demande 31 millions de livres sterling pour le joueur de 25 ans, ce qui ferait de lui le joueur le plus cher qu’Elland Road ait jamais hébergé.

Il semblait qu’un accord était mort après que Nandez ait conclu un contrat avec l’Inter Milan.

Cependant, ce dernier développement a certainement ajouté de l’huile sur le feu, c’est le moins qu’on puisse dire.

