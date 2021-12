L’objectif de 60 millions de livres sterling à Liverpool équivaut au record de Ronaldo, Klopp pense qu’il est « excitant »

Photo de Giuseppe Maffia/NurPhoto via .

Si souvent du Robin au Batman de Romelu Lukaku, Lautaro Martinez sort de l’ombre de son ancien partenaire au San Siro.

L’international argentin prospère sur le devant de la scène, se lançant dans une transformation à la Dave Grohl, «le batteur» se réimaginant en tant que leader charismatique de l’Inter Milan.

« Apprenez à voler » en effet.

Toutes compétitions confondues, Martinez a marqué 11 buts en 22 matchs cette saison. Un record sur deux.

S’il maintient sa forme actuelle – et il n’y a aucune raison de croire qu’il ne le fera pas – le prodige du Racing dépassera son meilleur score en carrière de 21 avec beaucoup de temps à perdre.

Surtout avec le dessus de table, l’Inter à score libre déchirant le reste de la Serie A en rubans.

Donner à DEUX clubs hors ligue 1 milliard de livres sterling | Expérience Football Manager 2022

BridTV

7422

Donner à DEUX clubs hors ligue 1 milliard de livres sterling | Expérience Football Manager 2022

928057

928057

centre

UCsIwxKQajD9zPQA4SufVXgg

Elecspo (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJxUznA4lOkmaqkQUT9LEkoByQ5fpNm5IHUYaw=s800-ck-c0xffffffff-no-rj-mo

13872

L’équipe de Simone Inzaghi a déjà marqué 48 fois en championnat. La deuxième équipe la plus prolifique, une célèbre Atalanta à roue libre, n’en compte que 38 en comparaison.

Mais avec les problèmes financiers bien médiatisés de l’Inter qui pèsent comme un nuage noir sur San Siro, s’accrocher à des joueurs comme Martinez sera toujours un défi.

Surtout quand Liverpool s’y intéresse, selon Calciomercato.

Lautaro Martinez pourrait-il quitter l’Inter Milan pour Liverpool ?

Il est entendu que les géants de la Premier League de Jurgen Klopp ont identifié Martinez, intelligent, agressif et de plus en plus meurtrier, comme le successeur à long terme de Roberto Firmino à Anfield.

Non pas que l’intérêt de Liverpool ait pris par surprise la légende de l’Inter devenu directeur Javier Zanetti.

« Lautaro Martinez est une référence pour nous et pour l’équipe nationale argentine », déclare le quintuple champion de Serie A, via Calciomercato.

«Quand on achète un jeune joueur, il faut essayer de prévoir ce qui va se passer dans l’espace de trois ou quatre ans. Et sa croissance a été importante. Il a mûri.

« Les grands joueurs seront toujours demandés par les grands clubs mais je le vois tous les jours et il est content (à l’Inter). Son bonheur me laisse très calme. Il se sent important.

Photo de Laurence Griffiths/.

L’Inter a certainement levé un sourcil ou deux lorsqu’il a investi près de 20 millions de livres sterling dans un attaquant au visage de bébé de la ligue argentine en 2018.

Trois ans plus tard, cet investissement a été remboursé avec beaucoup d’intérêts.

Inscrivant son 60e but Nerazzuri lors de la victoire 5-0 sur Salernitana ce week-end, Martinez a égalé la légende brésilienne Ronaldo dans le classement des buteurs de l’Inter Milan.

Il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne le surpasse non plus.

Trois ans après avoir remboursé 20 millions de livres sterling à l’Inter, il est désormais évalué à trois fois plus.

« Lautaro Martinez est probablement l’un des attaquants les plus excitants au monde », a déclaré Klopp plus tôt ce mois-ci après que Liverpool a été tiré contre l’Inter lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’une des plus excitantes, certainement. L’un des meilleurs, peut-être.

Photo de Giuseppe Maffia/NurPhoto via .

Dans d’autres nouvelles, « Bonne pénétration »: Conte rend son verdict sur le joueur des Spurs que Levy veut vendre