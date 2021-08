L’objectif de 68 millions de livres sterling à Chelsea est l’avenir, déclare Frank Leboeuf

in

La décision de Chelsea pour le défenseur de Séville Jules Kounde a reçu le sceau d’approbation de l’ancienne star des Blues Frank Leboeuf.

L’arrière central Koundé est devenu la principale cible défensive de Thomas Tuchel cet été.

Des discussions auraient eu lieu entre les deux clubs, mais Chelsea doit se débarrasser de l’un de ses défenseurs centraux existants avant qu’un accord puisse être avancé.

Le télégraphe suggèrent que Tuchel a été informé qu’il devra décharger l’un de ses défenseurs actuels avant d’atterrir Kounde. Et le départ le plus probable est Kurt Zouma.

Zouma a été lié à un déménagement en Espagne. Mais il est censé vouloir rester en Premier League.

Quant à Kounde, le joueur de 22 ans détient une clause libératoire de 68 millions de livres sterling dans le cadre de son contrat actuel. Et Séville n’est pas d’humeur à le laisser partir pour pas cher.

L’ancien défenseur de Chelsea Leboeuf pense cependant que l’international français serait une bonne signature.

L’homme de 53 ans dit que même si Koundé n’est peut-être pas un habitué au départ, il est un “guerrier” et le “futur”.

“(Koundé) est un joueur fantastique”, Leboeuf a déclaré à ESPN. «Il a tout et c’est un guerrier et il n’abandonne jamais. Il a tout et est l’avenir à coup sûr.

“C’est peut-être une opportunité pour Chelsea de l’avoir peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine.

«Je ne sais pas ce que Koundé veut faire dans sa vie, s’il est prêt à être sur le banc plus qu’il ne le pense. C’est à lui de décider. Ce serait une bonne signature pour Chelsea.

Un regard en profondeur sur la course au titre de Premier League…

Sarri pourchassant Hudson-Odoi

Pendant ce temps, l’ancien patron de Chelsea, Maurizo Sarri, pourrait remettre à un ancien favori une bouée de sauvetage italienne, selon un rapport.

Cet été a vu un grand bouleversement dans les rangs des managers de Serie A. La grande majorité des tops a changé de manager, et ex-Chelsea le patron Sarri a pris les rênes de la Lazio après le départ de Simone Inzaghi pour l’Inter Milan.

Sarri est confronté à l’objectif difficile de ramener la Lazio dans le top quatre. La saison dernière, le club de Rome a terminé à 10 points de la position finale de qualification pour la Ligue des champions.

Cependant, sa tâche pourrait bientôt devenir plus difficile après que l’ailier argentin Joaquin Correa ait récemment été lié à Arsenal et Tottenham.

Sarri a confirmé que le joueur de 26 ans avait demandé à partir à son dévoilement. Cela a été rapidement suivi par la presse italienne créditant les deux parties du nord de Londres de intérêts sur un déménagement potentiel de 40 M€.

Les nouvelles sur ce front étaient depuis devenues silencieuses. Cependant, les dernières nouvelles des médias italiens ont suggéré qu’un mouvement pourrait être de retour.

C’est parce que la Lazio garderait un œil sur un remplaçant potentiel de l’ailier de Chelsea, Callum Hudson-Odoi.

Le média italien Il Messaggero (via Italian Football News) révèle que l’admiration passée de Sarri pour le flyer pourrait lui donner une chance de briller en Italie.

LIRE LA SUITE: Aperçu de la Premier League 2021/22: Chelsea peut arracher le titre à Pep’s City