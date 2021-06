Coinbase

L’objectif de Coinbase est de répertorier “tous” les actifs cryptographiques, déclare le PDG Brian Armstrong

Le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, le co-fondateur et PDG de Coinbase, Brian Armstrong, s’est rendu sur Twitter lundi pour rappeler à la communauté crypto comment elle répertorie les actifs.

“Notre objectif est de répertorier * chaque * actif où il est légal de le faire”, a-t-il déclaré.

En plus de suivre les normes de cotation en termes de légalité et de sécurité, a déclaré Armstrong, la société n’a pas d’opinion sur la valeur de chaque actif.

«Nous sommes agnostiques en matière d’actifs, car nous croyons aux marchés libres et que les consommateurs devraient avoir le choix dans la crypto-économie. C’est ainsi que nous aurons le plus d’innovation.

Au fil du temps, Coinbase fournira des outils pour donner aux clients des évaluations et des critiques d’actifs afin de prendre des décisions plus éclairées. Cependant, a déclaré Armstrong, l’inscription sur Coinbase ne devrait pas être considérée comme une approbation de cet actif.

Coinbase a récemment commencé à répertorier de plus en plus de crypto-monnaies dans son échange, et l’échange s’est concentré sur l’ajout de plus d’actifs, la directrice financière Alesia Haas ayant déclaré le mois dernier,

« Nous faisons de gros investissements pour améliorer la vitesse d’ajout de nos actifs. »

Armstrong a également annoncé lundi soir qu’ils s’efforçaient de suivre le “quantité incroyable d’actifs émis” et d’interagir avec les émetteurs d’actifs qui “construisent l’avenir de cette industrie”.

Pour cela, Coinbase augmentera son personnel pour s’engager avec tous les émetteurs d’actifs en temps opportun via son AssetHub, où il encourage les projets de cryptographie à répertorier leurs actifs dans les projets Coinbase et à les promouvoir auprès de plus de 56 millions de clients, comme le faisait auparavant Algorand ( ALGO), Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE), Cosmos (ATOM) et Composé (COMP).

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.