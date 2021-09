L’objectif de Declan Rice donne le ton alors que West Ham domine en Europe

in

Declan Rice a montré pourquoi il est devenu une cible de transfert pour les gros frappeurs anglais après que son superbe but en solo qui a mis en valeur tous les aspects de son jeu a aidé West Ham à couler le Dinamo Zagreb 2-0.

Kurt Zouma a fait ses débuts dans un duo de défenseur central avec Issa Diop lors du premier match européen de West Ham depuis leur défaite en barrages de la Ligue Europa contre Astra Giurgiu en 2016. Nikola Vlasic a également été titularisé pour la première fois en Marteaux couleurs, tandis que Michail Antonio menait la ligne avant une absence forcée ce week-end après avoir vu le rouge contre Southampton.

West Ham s’est installé rapidement et a commencé à causer à Zagreb toutes sortes de problèmes sur coups de pied arrêtés. Antonio avait également l’air vif, mais a vu des appels à un penalty rejetés après avoir fait une chute sous un léger contact de Josip Sutalo.

C’était par ailleurs une ouverture de 20 minutes largement oubliable, bien que cela ait rapidement cédé la place lorsque le meurtrier Antonio a bondi.

L’attaquant était alerte et a effectué une passe en retrait sous-touchée une fraction de seconde avant que le gardien ne puisse dégager le ballon. Le stoppeur s’étant retiré de l’équation avec un tir aérien comique, Antonio a apporté la touche finale en faisant rouler le ballon dans le filet vide.

1999 – Michail Antonio est le premier buteur de West Ham dans une compétition européenne majeure (hors éliminatoires) depuis Marc-Vivien Foé contre Osijek en septembre 1999. Toes. pic.twitter.com/6DJTrE6xnK – OptaJoe (@OptaJoe) 16 septembre 2021

L’avance aurait pu être bientôt doublée grâce à Ryan Fredericks. Un mouvement fluide vers la droite a vu Antonio choisir l’arrière droit en maraude avec un premier coup habile. Fredericks a filé au but mais a vu sa frappe repoussée par les jambes de Dominik Livakovic.

De façon typique sous Moyes, les Hammers étaient bien organisés et offraient peu d’encouragements à leurs homologues croates.

À l’approche de la mi-temps, West Ham avait récupéré près des deux tiers de possession et avait limité Zagreb à seulement deux tirs hors cible.

Cinq minutes après la pause, Declan Rice a résumé pourquoi il est l’un des joueurs du football anglais dont on parle le plus.

Rice a d’abord intercepté une passe errante avant de se lancer dans une course de 50 mètres dans la surface de réparation de Zagreb. Il a ignoré les attentions d’un potentiel tacleur en route avant de tirer une frappe basse entre les jambes du gardien pour boucler un superbe but en solo avec style.

Declan Riz ! Il a continué et continué ! ?? Le skipper de West Ham prend les choses en main, courant de l’intérieur de sa moitié ! Ce garçon va de mieux en mieux ! #UEL pic.twitter.com/z6nYPCilDG – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 16 septembre 2021

Un retard de deux a finalement déclenché l’action des hôtes. Zagreb a failli en retirer un à deux reprises, mais à chaque fois, leurs tirs ont dérivé de manière atrocement large du deuxième poteau de Lukasz Fabianski.

Ces quasi-accidents n’ont cependant pas déclenché un changement d’élan. En quelques minutes, West Ham était de retour en régulateur de vitesse et avait rarement l’air de céder son avantage.

Moyes a sonné les changements pour s’assurer que son équipe reste fraîche et des gens comme Said Benrahma et Mark Noble ont aidé à guider West Ham à travers les minutes restantes avec une facilité remarquable.

