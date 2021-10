L’objectif de grève d’Aston Villa fait une demande éloquente sur la clause de libération des transferts

La cible d’Aston Villa, Julian Alvarez, est prête à signer un nouvel accord avec River Plate, mais il a clairement indiqué qu’il ne voulait pas voir sa clause de libération levée, selon un rapport.

Villa a été régulièrement liée à l’attaquant de 21 ans ces derniers mois. Les chances que Dean Smith mette la main sur l’attaquant de 10 buts semblaient avoir diminué la semaine dernière. DMZ (via Sport Witness) a affirmé que l’attaquant avait pris une grande décision de carrière. Et qu’il avait l’intention de signer un nouvel accord avec River Plate qui protégerait sa valeur de transfert.

Maintenant, avec un nouveau contrat en vue, la question dans les médias argentins n’est pas de savoir si le joueur partira en 2022. Mais pour combien il partira.

Ce sera une bonne nouvelle pour Smith, qui cherche à ajouter de la puissance de feu à son équipe.

Allvarez négocie actuellement les conditions d’un nouvel accord avec son contrat existant expirant en décembre 2022.

Et El Intransigeant, via Sport Witness rapporte que River Plate a mis une offre sur la table pour essayer de convaincre Alvarez de signer pour deux ans supplémentaires. Selon le rapport, le club a récemment « accéléré » sa position dans le but d’obtenir la signature du joueur.

Le nouvel accord comprend une « augmentation de salaire significative ». Mais plus important encore, du point de vue de Villa, une demande a été faite concernant la clause de libération.

Clause de fenêtre de transfert de 10 jours

Le joueur et son agent ont demandé de ne pas lever sa clause libératoire actuelle de 18,2 millions de livres sterling (25 millions de dollars). Et le club serait heureux de l’accepter, bien qu’il ait insisté sur un amendement.

River Plate a déclaré que le rachat peut rester sauf au cours des 10 derniers jours ouvrables de chaque fenêtre de transfert. Ensuite, le prix sera porté à 21,8 millions de livres sterling (30 millions de dollars).

Le point de vente suggère qu’Alvarez est sur le point de signer l’accord. Les fans fanatiques du club ne sont cependant pas si enthousiastes.

Ils voulaient une augmentation de la clause de libération du joueur pour le protéger de tout mouvement imminent.

Bayer Leverkusen, Milan, Ajax Real Madrid et Villa sont tous cités dans le rapport en tant que parties intéressées.

