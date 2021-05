L’objectif de juin de Nifty à 15 700, Bank Nifty pourrait bientôt atteindre 36 200; BFSI, les actions automobiles pourraient dépasser

L’action hebdomadaire des prix a formé une forte bougie haussière portant un haut-bas plus élevé, indiquant la reprise de la tendance primaire à la hausse. Image: .

Par Dharmesh Shah

Au cours de la semaine écoulée, les indices boursiers ont entièrement récupéré les pertes de la semaine dernière et ont terminé la semaine sur une note positive à 15175, en hausse de 3,4%. Les marchés plus larges ont repris de l’élan et ont surperformé l’indice de référence en gagnant 4% chacun. Sur le plan sectoriel, à l’exception des produits de grande consommation, tous les autres indices ont terminé en vert, menés par la finance, l’automobile et l’immobilier.

Perspectives techniques astucieuses

– L’indice a démarré la semaine sur une note positive et a progressivement repris la barre des 15000 après deux mois d’éclatement de consolidation (14900-14400), mettant en évidence une amélioration structurelle. L’action hebdomadaire des prix a formé une forte bougie haussière portant un haut-bas plus élevé, indiquant la reprise de la tendance primaire à la hausse.

– Conformément à notre point de vue (discuté dans le rapport “ technique mensuel ”) de Nifty se dirigeant vers 15400 au mois de mai, l’indice s’est résolu au cours de la consolidation des deux derniers mois (14900-14400) et devrait maintenant défier les sommets de vie de 15400 dans la semaine d’expiration à venir. Les mouvements haussiers prolongés suivis d’une légère correction des prix mettent en évidence une structure de prix robuste qui nous rend confiants pour réviser notre objectif à 15700 pour le mois de juin 2021, car il s’agit d’un retracement externe de 123,6% de la correction de février à avril (15432-14151). Par conséquent, tout refroidissement à partir de maintenant devrait être capitalisé comme une opportunité d’achat supplémentaire dans les grandes capitalisations et les moyennes capitalisations de qualité.

– Sur le plan sectoriel, BFSI, Auto et Consommation devraient surperformer tandis que Infra Space offre une configuration risque / récompense favorable

– Sur le front des actions, HDFC, IndusInd Bank, SBI, Reliance Industries Ltd, Mahindra & Mahindra, Titan Company sont les grandes capitalisations préférées tandis qu’Ashok Leyland, Kalyani Steel, Vguard, Ambika Cotton, PNC infra, Action Constructions, EIH, Trent & Hikal sont préférés dans l’espace midcap

– Le marché plus large a relativement surperformé l’indice de référence, les indices Nifty midcap et small cap ayant enregistré un nouveau plus haut de 52 semaines. La surperformance plus large du marché met en évidence la force inhérente du marché, ce qui augure bien de la durabilité de la tendance haussière en cours. Nous nous attendons à ce qu’un marché plus large accélère sa surperformance relative, l’activité de rattrapage étant observée dans l’indice des petites capitalisations, car l’indice Nifty midcap oscille autour de tous les temps, tandis que l’indice des petites capitalisations est toujours à 5% des sommets de la vie.

– Structurellement, la formation d’un haut-bas plus élevé sur le graphique hebdomadaire signifie une demande d’achat élevée qui nous rend confiants pour réviser la base de support à 14600 car elle est à la confluence de:

a) retracement de 61,8% des dernières semaines ici (14151-15175), à 14700

b) Le plus bas des deux dernières semaines placé à 14592

On s’attend maintenant à ce que Nifty défie les sommets de vie de 15400 au cours de cette semaine d’expiration

Perspectives de Bank Nifty

– L’action hebdomadaire des prix a formé une forte bougie haussière avec un haut-bas plus élevé, car sur les lignes attendues, la demande d’achat a émergé autour des niveaux de 32000, soit le retracement de 61,8% de son mouvement haussier d’avril 2021

– L’observation clé est que l’indice a enregistré une cassure au-dessus d’une ligne d’approvisionnement en baisse rejoignant les sommets majeurs des trois derniers mois indiquant une reprise du mouvement haussier.

– Nous nous attendons à ce que l’indice maintienne un biais positif et se dirige vers les niveaux de 36200 dans le mois à venir car c’est la confluence du retracement de 80% de l’ensemble de la baisse corrective des trois derniers mois (37708-30405) et de la parité des prix avec le mouvement haussier précédent ( 30405-34287) tel que projeté à partir du récent creux de 32115 signalant à la hausse vers 36200 niveaux

Nous nous attendons à ce que l’indice maintienne un biais positif et se dirige vers les niveaux de 36200 au cours du prochain mois.

– L’indice dans le laps de temps plus court a été témoin d’un retracement plus rapide du dernier segment en baisse, la baisse de 11 sessions (34287-32115) ayant été complètement retracée en seulement cinq sessions. Un retracement plus rapide en moins de la moitié de l’intervalle de temps signale une structure de prix robuste

– La formation d’un haut-bas plus élevé sur le graphique hebdomadaire signifie une demande d’achat élevée qui nous rend assurés de réviser la base de support plus haut vers 33000 niveaux car elle est à la confluence de

une. Le retracement de 61,8% du mouvement haussier actuel (32115-34694)

b. L’EMA à 50 jours en hausse est également placée à 33130 niveaux

– Parmi les oscillateurs, le stochastique hebdomadaire reste en tendance haussière et est actuellement placé à une lecture de 70 soutient ainsi la poursuite du biais positif de l’indice dans les semaines à venir

