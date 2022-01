L’objectif de la Moncloa est d’atteindre le 13-F avec l’abrogation de la loi sur le bâillon

01/12/2022 à 08:21 CET

Ange Alonso Gimenez

Le gouvernement a proposé arriver aux élections de Castille et Leon du 13 février avec l’un de ses objectifs compliments essentiels, au moins au Congrès. La abrogation de loi du bâillon C’est une question de temps, peu de temps, et avec la pied sur le gaz ces jours-ci le groupe de la PSOE et de United We Can à la Chambre basse. Des sources parlementaires ont informé El Periódico de España que le mandat envisagé par les partis de la coalition nous invite à penser que lors de la première session plénière de février, la nouvelle loi sur la sécurité serait approuvée.

Ce même mercredi devait avoir lieu la première séance de présentation de la commission de l’intérieur chargé d’analyser le texte que le PNV a enregistré il y a plus d’un an, en septembre 2020, et les amendements présentés par les groupes. Cependant, selon des sources au Congrès, il a été reporté au 19 en raison des points positifs du covid-19 de certains orateurs et de l’isolement forcé à domicile d’autres pour avoir été des contacts étroits. La situation a conduit le président de la Commission, l’ancien ministre socialiste José Luis Ábalos, à reporter la session.

Les plans initiaux sont bouleversés, du moins en termes de délais, mais l’idée des groupes qui composent le Gouvernement est qu’ils ne s’effondrent pas. A) Oui, Le 19 de ce mois, il y aura une double session de présentation, et si tout se passe bien, un de plus la semaine suivante. Selon les prévisions révélées par les sources, au cours de la dernière semaine de janvier se tiendrait la réunion de la Commission, qui approuvera l’avis, et par conséquent, le transmettra à la session plénière.

Justement, le Bureau du Congrès a entériné ce mardi le calendrier des sessions plénières, dont la première couvrira la première semaine de février. Les temps sont devenus extrêmement étroits, mais les calculs manipulés par les partis de gouvernement, notamment le PSOE, restent intacts, au moins substantiellement. Si les élections en Castille-et-León peuvent être atteintes avec la loi du bâillon abrogée au Congrès, tant mieux.

Une opposition féroce

L’abrogation de la loi sur le bâillon sera l’un des jalons de la législature car cela est indiqué dans l’accord programmatique que le Parti socialiste et United We peuvent signer après les élections. Ensuite ils ont été conjurés par écrit afin que le remplacement de la loi sur la sécurité citoyenne du PP voit le jour « au plus tôt« Il est évident que cette vitesse n’a été atteinte par aucun moyen, et même le gouvernement a pu mettre en œuvre certaines pratiques couvertes par cette règle, notamment pendant l’état d’alarme sous lequel était abrité le confinement à domicile des citoyens.

Il s’est produit un tournant en octobre 2021, à l’occasion du congrès fédéral du PSOE, puisque le secrétaire général et président du Gouvernement, lors de la cérémonie de clôture, a promis deux dérogations en cours: celle de la réforme du travail et celle de la loi bâillon, toutes deux issues de la législature de la majorité absolue du PP.

Les deux annonces étaient accueilli avec scepticisme même parmi les alliés parlementaires. Le PNV, par exemple, par l’intermédiaire de son porte-parole, Aitor Esteban, a demandé des faits, pas des mots. Il a été l’un des principaux acteurs du remplacement de la loi sur la sécurité citoyenne, puisque son groupe avait défendu une proposition en octobre 2020, en séance plénière du Congrès. Ce jour-là, une majorité, dont le PSOE et l’UP, a soutenu le traitement du projet de loi, héritant à son tour du « quasi-accord » qu’au début de 2019 des partis comme le Socialist, United We Can, PNV, ERC dans le Commission de l’intérieur à l’époque. C’était un « presque accord » car la dissolution des Cortes, en mars, tronqué une trajectoire claire vers le consensus, c’est-à-dire vers l’abrogation.

Mais, trois ans plus tard, le paysage est différent. Le PP, qui dans cette Commission était prédisposé au pacte, ainsi que les Cs, est désormais très belliqueux. Ongle la nouveauté par rapport à cette époque est Vox, clairement contraire à l’abrogation de la loi sur le bâillon. De ne pas exister à être une troisième force au Congrès, avec l’influence que cela a gagnée. Par ailleurs, l’animosité règne parmi les syndicats de policiers pour une nouvelle loi sur la sécurité. Fin novembre, ils ont promu une série de concentrations et de manifestations, secondés par PP, Vox et Cs.

La plainte la plus véhémente est peut-être celle qui fait référence à l’enregistrement et à la diffusion d’images des agents. La Cour constitutionnelle clairement l’inconstitutionnalité du libellé initial, notamment l’expression « utilisation non autorisée » desdites images. Le PSOE et United We Can, qui ont soumis des amendements communs, ont adapté leur proposition au schéma défini par la Haute Cour.

C’est l’une des nouveautés qui favorisera, ainsi que celle de déléguer des retours à chaud à la loi sur l’immigration. Ou de limiter le temps de rétention au commissariat. Ou celui d’établir la présomption de véracité de l’agent lorsqu’il se présente au tribunal comme témoin, puisqu’il doit s’agir d’un témoignage cohérent, logique et raisonnable. Ou de quitter sans sanction la manifestation qui est convoquée sans préavis, à moins qu’elle ne débouche sur des actes de violence…