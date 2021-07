L’objectif de la NIA est vaincu si chaque affaire d’attentat à la bombe est considérée comme une infraction terroriste, selon la Haute Cour de Madras

in

L’observation a été faite par un banc complet comprenant les juges PN Prakash, V Sivagnam, RN Manjula la semaine dernière.

La Haute Cour de Madras a déclaré que l’objectif de la loi de 2008 sur l’Agence nationale d’enquête (NIA) serait vaincu si même les cas ordinaires d’attentats à la bombe dans un pays étaient traités comme des infractions terroristes. La Haute Cour s’est déclarée préoccupée par les difficultés causées si toutes les affaires impliquant des infractions prévues par la loi NIA étaient renvoyées aux «tribunaux spéciaux». L’observation a été faite par un banc complet comprenant les juges PN Prakash, V Sivagnam, RN Manjula la semaine dernière.

La magistrature a été constituée pour délibérer sur les questions formulées par le juge AD Jagadish Chandira compte tenu des ordonnances contradictoires rendues dans diverses affaires enregistrées en vertu de la loi sur la prévention des activités illégales (UAPA).

Le tribunal a noté que la loi sur les substances explosives était couramment invoquée dans les crimes de gangsters au Tamil Nadu et a observé comment les gangs tapageurs ordinaires sont désormais passés de l’utilisation de couteaux aux bombes locales qu’ils trouvent plus faciles à lancer. La loi sur les substances explosives est une infraction prévue par la loi NIA et, par conséquent, chaque cas enregistré en vertu de la loi est soumis à des tribunaux spéciaux en vertu de la loi NIA. Le banc a noté que 139 FIR avec des infractions en vertu de la loi sur les substances explosives ont été enregistrées pour la seule année 2019.

Le tribunal a noté que sur les 139 FIR, seulement deux étaient traitées conformément aux dispositions de l’UAPA. Le banc a noté que si la police d’État devait se conformer aux mandats stricts de la loi NIA, elle devra informer le Centre de tous les FIR en vertu de la loi sur les substances explosives et le gouvernement central sera chargé d’une pléthore de tels rapports provenant de divers Gouvernements des États. Ensuite, le Centre devra analyser et décider au cas par cas quels cas doivent être traités par la NIA et lesquels doivent être laissés à la police d’État.

La Haute Cour a également déclaré que les tribunaux des sessions sont déjà surchargés de travaux judiciaires de routine et que si cela se produisait, ils devraient voir les rapports finaux des cas de bombes dans les pays où l’UAPA a été invoqué.

« L’objectif même de la NIA Act, 2008 est d’accélérer le procès des infractions graves, énumérées dans l’annexe, qui serait vaincu si un tribunal était surchargé de juridiction avec plusieurs lois conférant une compétence spéciale. Il s’agit d’une question pratique qui, si elle n’est pas traitée avec une diligence raisonnable, irait à l’encontre de l’objectif même d’avoir des tribunaux spéciaux », a déclaré la Haute Cour de Madras.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.