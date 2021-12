L’objectif de Liverpool devrait battre le record de transfert, Klopp offre 10 millions de livres sterling

VARSOVIE, POLOGNE – 2021/10/09 : Kacper Kozlowski de Pologne vu lors du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar entre la Pologne et Saint-Marin au stade PGE Narodowy. Score final; Pologne 5:0 Saint-Marin. (Photo de Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket via .)

Le président d’Ekstraklasa, Marcin Animucki, a suggéré que Kacper Kozlowski pourrait devenir l’exportation la plus chère de la ligue alors que Liverpool et Brighton se battent pour la star polonaise, via Magazyn Sportowy RDC.

Dans l’état actuel des choses, deux des quatre joueurs les plus chers jamais sortis de l’élite polonaise sont actuellement sous contrat avec Graham Potter’s Brighton.

Le très apprécié Michal Karbownik a déménagé sur la côte sud du Legia Varsovie à l’été 2020. Et il a été rejoint à l’Amex par Jakub Moder, le milieu de terrain record de 6 millions de livres sterling.

Brighton pourrait en faire un triplé s’il obtient la signature recherchée de Kozlowski.

Ce sera plus facile à dire qu’à faire, cependant, avec des rapports affirmant que Liverpool a avancé des frais de 10 millions de livres sterling.

Soit dit en passant, cela représente 2 millions de livres sterling que Brighton offre.

Si une guerre d’enchères éclatait, Kozlowski pourrait bientôt prendre la place de Moder en tant que joueur d’Ekstraklasa le plus cher de tous les temps.

Kozlowski rejoindra-t-il Liverpool ou Brighton ?

« Dans la prochaine fenêtre d’été, nous franchirons la barre des 10 millions d’euros. Je pense qu’il y aura un transfert record l’année prochaine », a déclaré Animucki.

Il est peut-être sur quelque chose.

Surtout si, comme le suggèrent les rapports, Liverpool déboursera une somme de 10 millions de livres sterling pour un adolescent qui est déjà l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe pour une équipe de Pogon Szczencin en quête de titre.

Photo de Foto Olimpik/NurPhoto via .

Kozlowski, comparé à la superstar de Manchester City Kevin de Bruyne, a trois buts et quatre passes décisives à son actif en 19 matchs cette saison.

Robert Lewandowski, le footballeur polonais le plus emblématique de tous les temps, pense que Kozlowski devrait rester sur place.

Il semble que l’ambitieux numéro dix ait des idées différentes.

Selon le coéquipier international de Kozlowski, Maciej Rybus, il a conclu un accord sur un transfert dans un club de Premier League. Le temps nous dira si c’est Liverpool ou Brighton.

Photo de Clive Brunskill/.

