L’objectif de Liverpool, Florian Neuhaus, est “parfait pour Jurgen Klopp”, aime Mesut Ozil, a marqué un but merveilleux au Borussia Dortmund et la star allemande de l’Euro 2020 n’est pas dérangée par le transfert du Bayern Munich

L’Allemagne entame sa campagne pour l’Euro 2020 alors qu’elle affronte la France, championne du monde, dans l’affrontement le plus appétissant du premier tour des matches de groupe.

Un certain nombre de superstars seront présentées à l’Allianz Arena avec l’Allemagne bénéficiant d’un brillant milieu de terrain, notamment Toni Kroos, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan et Joshua Kimmich.

Joachim Low a également sélectionné la star du Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus dans son dernier 26

Un milieu de terrain de l’équipe qui a peut-être échappé à votre attention est la star du Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus, mais il pourrait être un nom très familier pour les partisans de la Premier League avec Liverpool lié au joueur.

Il a été rapporté que Jurgen Klopp est un admirateur du joueur de 24 ans, qui pourrait être un remplaçant idéal pour le départ de Georginio Wijnaldum.

Il correspond certainement au moule du milieu de terrain de Liverpool, le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg déclarant que le Liverpool ECHO Neuhaus est “parfait pour Klopp”.

Neuhaus est un milieu de terrain box-to-box, qui aime les tacles et a le don d’intercepter le ballon au moment idéal.

Borussia Moenchengladbach via Ge

Neuhaus est sous contrat à Gladbach jusqu’en 2024 et ferait reculer tout prétendant potentiel d’environ 35 à 38 millions de livres sterling

Mais il a beaucoup de talent pour aller de l’avant. Neuhas a réussi huit buts et huit passes décisives pour Gladbach lors de la saison 2020/21.

Il n’hésite pas non plus à faire des efforts à distance. Avant de déménager à Gladbach en 2017, il jouait pour 1860 Munich et a marqué un but époustouflant depuis la ligne médiane au Borussia Dortmund lors d’un match de championnat allemand de jeunes en 2016.

Uns kam das Tor von Florian Neuhaus heute gegen Mayence doch gleich so bekannt vor. Hat er nämlich schon Mal geschossen, 2016 im Halbfinale der U19-Meisterschaft. Einfach sich selbst kopiert. 😅#BMGM05 pic.twitter.com/GaASpw1q1d – Zeiglers wWdF (@zwwdf) 25 janvier 2020

Il l’a également fait en Bundesliga pour Mönchengladbach lors de la saison 2019/20.

Son décès est aussi quelque chose à voir aussi. Mais ce n’est peut-être pas une surprise car il a admis que son coéquipier allemand Kroos et l’ancienne star d’Arsenal Mesut Ozil étaient ses idoles.

« Mon oncle était un [Werder] Fan de Brême, j’avais une affiche de Brême sur mon mur de Mesut Ozil. J’adore regarder Ozil et Toni Kroos jouer », a-t-il déclaré.

Ses passes défensives ont attiré l’attention alors que Mönchengladbach a étonnamment bien fait en Ligue des champions, atteignant les 16 derniers après avoir terminé deuxième d’un groupe comprenant le Real Madrid et l’Inter Milan.

Neuhaus pourrait-il jouer aux côtés d’un de ses héros cet été ?

Le Borussia Mönchengladbach n’a pu réussir qu’une huitième place en Bundesliga, ce qui pourrait inciter Neuhaus à chercher un autre poste.

Comme mentionné, Neuhaus est “parfait pour Klopp”, mais il a également été qualifié de “parfait” pour le nouveau patron du Bayern, Julian Nagelsmann.

Le Bayern a toujours le choix des meilleurs joueurs allemands, mais contrairement à beaucoup, il semble que Neuhaus ne soit pas complètement pris par le projet Allianz Arena.

Il est entendu qu’il avait la possibilité de rejoindre le Bayern en tant que jeune, mais a opté pour le 1860 Munich moins connu et il a récemment admis qu’il ne se sentait pas obligé de signer pour les meilleurs chiens d’Allemagne.

Borussia Moenchengladbach via Ge

Neuhaus a marqué un magnifique effort de curling lors d’une victoire 3-2 contre le Bayern en janvier

“Je ne suis pas engagé”, a déclaré Neuhaus à Sport1 ce mois-ci. « Je suis une personne qui aime oser quelque chose. Je pouvais très bien imaginer partir à l’étranger. Je ne dois pas nécessairement aller au Bayern Munich.

“Mais je ne dois pas nécessairement partir non plus, car je me sens actuellement très à l’aise au Borussia Mönchengladbach.

« J’ai de grands objectifs – et il manquait quelque chose. Quoi exactement? Un titre. Je veux gagner des titres dans ma carrière, ça me motive. Une année avec une victoire au titre, ce serait vraiment une année de rêve. »

Neuhaus est lié à son club jusqu’en juin 2024 avec son contrat sans clause libératoire. Il est entendu que tous les prétendants potentiels devraient débourser environ 45 millions d’euros (38,75 millions de livres sterling) pour ses services cet été.

Mais cela pourrait devenir beaucoup plus élevé si lui et l’Allemagne ont un bon Euro 2020.

