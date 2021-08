“L’objectif du Real Madrid était de nous faire peur et de nous contraindre à ne pas approuver l’accord”

in

08/12/2021

Le à 18:35 CEST

Javier Tebas, président de la Liga, a regretté que Real Madrid Oui Barcelone ont voté contre l’accord avec le fonds international CVC et Il a assuré que le club présidé par Florentino Pérez “bloquait les accords depuis huit ans”.

“A effectué de très grosses accusations de crime et nous verrons ce qui se passe. Après quelques jours de réflexion je verrai ce que je fais car l’objectif de la note était de nous faire peur, nous menacer et contraindre certaines personnes afin de ne pas apporter ce que nous avons approuvé à l’Assemblée », a déclaré Tebas lors d’une conférence de presse.

Sur le club blanc, Tebas a également admis que le Real Madrid pourrait signer “parfaitement” le Français Kylian Mbappé “ou un autre” car leur situation financière le permet.

Concernant les signatures du FC Barcelone qui ne sont pas encore enregistrées en Liga, il a souligné que la seule qui soit urgente est Memphis Depay et que ne comprend pas comment le Barça peut rejeter 275 millions d’euros. “Aguero comme il est blessé, il n’a pas besoin d’être enregistré le 31 août, il n’y a que Memphis qui a plus de pression pour être enregistré”, Thèbes condamné.

Le projet “LaLiga Impulso” avec le fonds CVC d’injecter 2 700 millions d’euros dans la Ligue espagnole s’est poursuivi avec le vote en faveur de 38 équipes contre 4 contre. Le vote était secret mais Le Real Madrid, l’Athletic Club de Bilbao et Barcelone ont voulu enregistrer leur désapprobation tandis que le quatrième club, celui de Second, n’a pas révélé son identité.

“Le Real Madrid bloque les accords depuis huit ans et nous avons su grandir de la même manière. Avec Josep María Bartomeu (président de Barcelone entre 2015 et 2020), ils ont fait un bris et ont voté contre tout mais ils ne se rendent pas compte qu’ils ne sont pas indispensables car la direction de la Liga le fait », a avoué Tebas.

Le président de la Liga va plus loin et affirme que le problème avec le Real Madrid est un problème culturel, puisque l’objectif de Florentino Pérez est la Superliga et donc que les grandes équipes sont les seules à dominer le football.

Le Real Madrid, Barcelone, Athletic et Oviedo se sont opposés à l’accord et ont été laissés de côté. Concernant l’opposition de ces clubs à l’accord, le président de la Liga a déclaré : « J’aurais aimé qu’ils soient là mais s’ils ne sont pas là, nous n’allons pas pleurer ou entraver la croissance, car CVC est venu sans collaborer avec eux. .”

Tebas a également évoqué l’opposition de la RFEF : « La Fédération s’implique dans tout ce que nous faisons. L’accord n’a pas été lu. Nous avons pensé aux clubs qui sont promus et aussi à ceux qui sont en Ligue depuis la signature du Arrêté royal. Par exemple, si le Deportivo parvient à être promu, il aura droit à environ 30 millions, comme l’Estrémadure ou la Numancia, qui seront également payés. De plus, ceux qui n’ont pas été dans la Ligue depuis dix ans disposer d’un minimum de 4 millions d’euros”, a-t-il conclu.