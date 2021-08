L’objectif en tant que principal compte en attente

Cela semble paradoxal quand on parle de l’équipe qui a le mieux marqué la saison dernière dans LaLiga Smartbank, mais au Espagnol Dans cette pré-saison, il a surtout raté le but. L’ensemble des Vicente Moreno a montré un bonne image Quant au jeu, être un bloc solide, savoir jouer les phases de domination ou de repli… l’équipe s’annonce prête pour un retour en Première Division.

Bien que les résultats n’ont pas accompagné, avec deux défaites (Rayo et Las Palmas), deux cravates (Grenade et Fiorentina) et une victoire (Cadix) en cinq matchs, les sensations sont globalement bonnes. Mais l’objectif est l’une des principales préoccupations. Ils n’ont ajouté que trois buts, et dans trois des cinq matchs préparatoires, ils ont raté un but. De Thomas, Darder Oui Melamed ils ont été les seuls buteurs de l’équipe bleu et blanc.

Le manque de signatures, au-delà Sergi Gomez en défense, il oblige les attaquants de l’équipe à tirer la voiture et à éviter la “dépendance de De Tomás”. Mais ils vont devoir beaucoup ramer. À Wu lei Il a été vu avec son hyperactivité de mouvements et son accouchement habituel, mais nié face au but. Dimata Il n’a participé qu’à un seul match en raison d’un inconfort physique et sa performance dans l’élite est un mystère.

Bref, un très mauvais équilibre de ce qui en théorie va être le gardiens de but dans le Espagnol cette saison s’il n’y a pas de renfort d’ici à la fermeture du marché. Un manque de but qui ternit les bons sentiments dont l’équipe a fait preuve. Le Samedi contre Osasuna à El Sadar, premier essai par le feu.