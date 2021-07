“L’objectif est d’aller le plus loin possible”

22/07/2021

Le capitaine de l’équipe espagnole de handball, Raúl Entrerrios, a déclaré que la clé pour pouvoir aller le plus loin possible aux Jeux de Tokyo réside dans le fait de ne pas s’écarter de la philosophie du “au jour le jour” qui a conduit l’équipe espagnole à être proclamée championne des deux derniers championnats d’Europe. “Notre objectif est d’avoir un grand championnat et d’aller aussi loin que possible, mais garder toujours à l’esprit que jour après jour, c’est ce qui marquera notre chemin aux Jeux et cela se passe maintenant en nous concentrant sur notre premier rival, l’Allemagne”, a déclaré Entrerríos dans une apparition du village olympique.

La philosophie du match par match ne pouvait cacher que l’objectif à la fois de Raúl Entrerríos et de tous les “Hispaniques” de Tokyo est monter sur un podium, qui n’ont pas été abaissés lors des deux dernières européennes, ainsi que lors de la Coupe du monde organisée en janvier dernier en Egypte. “Il est clair que nous aimerions être en quarts de finale et pouvoir ensuite nous battre pour les médailles sachant que c’est très difficile car les Jeux Olympiques sont une compétition très compressée, avec de nombreuses équipes très compétitives, c’est pourquoi ce sera difficile”, a prévenu la centrale espagnole. Et c’est que le capitaine de l’équipe espagnole est conscient de la dureté d’une première phase dans laquelle les “Hispaniques” affronteront des rivaux tels que la France, la Norvège, l’Allemagne, l’Argentine ou le Brésil. “Les rivaux sont tous compliqués, pour lesquels le plus grand respect pour toutes les équipes devant nous. Il est clair que les équipes européennes, qui sont celles qui ont atteint les meilleures positions dans les tournois récents, mais il y a d’autres équipes non européennes qui ont beaucoup amélioré leur jeu et nous devons avoir le plus grand respect au monde », a déclaré Entrerríos.

Le joueur espagnol a souligné que la clé pour pouvoir surmonter la première phase est de se concentrer sur son propre travail, la formule qui a déjà permis à l’Espagne d’être proclamée championne d’Europe deux fois consécutives en 2018 et 2020. “Il faut se concentrer sur le travail de soi, c’est là où nous pouvons travailler et ce que nous pouvons contrôler. Jouer notre meilleur jeu, c’est ce qui nous a conduit à récolter les triomphes dans les grands championnats “, a insisté Entrerríos,

Une idée à laquelle a souscrit le sélectionneur espagnol Jordi Ribera, qui a souligné le bon travail accompli par l’équipe espagnole lors de la phase de préparation des Jeux. “L’équipe s’est bien entraînée dans les différentes phases. Il y a eu des blessures importantes qui diminuent un peu les automatismes qui avaient été générés, mais l’équipe est très excitée et impatiente. Nous savons que nous sommes dans un groupe très compliqué, mais nous cela n’a jamais été facile, alors, comme toujours, nous devrons y aller match par match », a déclaré l’entraîneur espagnol.

Des Jeux olympiques de Tokyo qui mettra un terme à la carrière de Raúl Entrerríos, le joueur qui a le plus porté le maillot “Hispanos” dans l’histoire et qui rêve de dire adieu aux pistes en haut du podium olympique. “Il est difficile d’oublier que c’est le dernier tournoi et quel meilleur scénario pour pouvoir boucler ce cercle que les Jeux Olympiques. Ce serait très spécial et c’est pourquoi nous sommes ici, pour essayer d’atteindre ce merveilleux objectif”, a conclu Entrerríos.