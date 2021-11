« L’objectif est d’être premier et de jouer le Final Four »

11/03/2021 à 16:08 CET

Après s’être émerveillé la semaine dernière lors du tour principal, FC Barcelona a été encadré ce mercredi dans un groupe 3 bienveillant du tour principal de la Ligue des champions, dernier obstacle à un Final Four auquel il a déjà été présent à huit reprises, avec trois titres continentaux en guise de butin précieux.

L’actuel finaliste européen devra se rendre en République tchèque pour affronter l’hôte du SK Plzen, le Belge Halle-Gooik et le Slovène Dobovec dans une phase qui se déroulera du 29 au 5 novembre en attendant le calendrier exact.

La personne chargée d’évaluer le tirage a été Jordi Torras, le nouveau directeur sportif de la section qui, au cours de la dernière décennie, a été un acteur clé dans la conquête des deux premiers Barça Champions League.

« Le tirage au sort était assez conditionnel, mais nous avons déjà fait notre travail en terminant premier du tour principal. D’autres équipes comme Benfica et Sporting l’ont également fait et c’est pourquoi nous ne les avons pas rencontrées, ce sont des rivaux très coriaces, mais cela ne veut pas dire que nous avons le Final Four à proximité », a déclaré l’équipe de Sant Vicenç dels Horts.

Torras a remporté deux champions en tant que joueur du Barça

| FCB

« Un Tour Élite compliqué nous attend, notamment avec Plzen, qui nous a réservé la surprise gagner des équipes de premier plan. Sur le papier, nous sommes favoris, mais comme je l’ai toujours dit, cela doit être montré sur la piste. Nous serons prêts à tout sachant que notre objectif est d’être les premiers et de jouer le Final Four », a insisté le Catalan.

Le vainqueur du Barça et de l’équipe espagnole a vécu la dureté de cette manche dans sa chair et pour cette raison « Dès le premier instant, vous devez remarquer que nous voulons jouer le Final Four. Ce sont des rivaux qui n’entrent pas dans les piscines, mais ils sont identiques voire plus compliqués. Nous devons être plus attentifs. Ils peuvent aussi perdre des points et c’est pourquoi il faut en ajouter et gagner. »

Le Barça a montré une image impériale à Kaunas

| FCB

« Dehors, ça coûte toujours plus cher, mais heureusement nous avons des joueurs avec beaucoup d’expérience et cela ne les affecte pas comme nous l’avons vu dans le tour principal, nous n’avons donc qu’à être les premiers, car être dans le Final Four est une obligation pour ce club », a admis le nouveau responsable du futsal du Barça qui a imposé son opinion pour signer Jesús Velasco comme Grand succès technique .

Bien qu’il admette qu' »il est de plus en plus difficile d’y arriver », bien qu’il ait conclu que maintenant « avec l’effectif que nous avons, avec son expérience et avec la faim que l’on voit, l’objectif de ce club est de remporter le plus de titres possible et sur tous les champions. Si nous ne passons pas ce serait un bâton très dur « .