“L’objectif est d’être proche des pilotes leaders”

16/09/2021 à 19:04 CEST

L’Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), deuxième de la dernière course Motorland à Alcañiz, a déclaré ce jeudi que au Grand Prix de Saint-Marin et Rimini Riviera qui se tiendra ce week-end sur le circuit Marco Simoncelli de Misano Adriatico son “objectif est d’être proche des meilleurs pilotes”.

“L’Aragon a été un super week-end et nous avons pu remonter sur le podium, ce qui nous a donné une motivation supplémentaire pour continuer à progresser, mais c’est vrai qu’ici, à Misano, on revient à notre situation réelle, qui n’est pas très éloignée des pilotes de tête, mais c’est encore un peu loin de mes possibilités, car je ne conduis toujours pas comme je veux. Je suis sûr qu’en FP1 je comprendrai parfaitement où j’en suis et ce que je peux réaliser ce week-end », a déclaré Marc Márquez lors de la conférence de presse avant le début du grand prix.

De plus, après le Grand Prix d’Italie, les pilotes de l’équipe Repsol Honda auront deux jours d’essais. “Nous allons introduire de nouvelles pièces pour la saison prochaine, mais il est vrai qu’étant un prototype de moto il sera toujours en constante évolution et vous devez continuer à travailler sur le vélo et sur mes compétences et mes performances », a-t-il expliqué.

“Si nous nous améliorons un peu dans les deux sens, nous pourrons nous battre pour le championnat, mais si nous avons des problèmes dans l’un de ces aspects, nous aurons des difficultés”, a-t-il ajouté. “Maintenant, je cours et j’essaie de faire de mon mieux, mais je ne m’amuse pas, pour le moment je ne profite que de quelques tours et de quelques virages, mais quand vous ressentez de la douleur, vous n’aimez pas. J’aime parfois mais on ne peut pas dire que c’est pleinement“, a souligné Márquez à propos de sa situation actuelle.

“Le plan est de comprendre comment cela peut être amélioré pour les prochaines courses et maintenant, jusqu’à Austin, nous aurons deux semaines et nous essaierons de travailler à la maison pour faire un pas en avant, car maintenant j’ai deux courses d’affilée, ” a-t-il commenté.

“Il faudrait que je me repose pendant trois jours, sinon ça fait mal, et puis il faut s’entraîner encore deux jours et il faut déjà voler vers un autre circuit, et ce n’est pas comme ça que je travaillais dans le passé car maintenant j’ai un plan de traçage, mais pour le moment nous allons essayer de travailler. Le plan est de travailler pour essayer d’améliorer les choses, mais le plan A, c’est de travailler sur moi-même”, a-t-il insisté.