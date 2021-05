“L’objectif est que le Real Valladolid réalise une promotion directe”

24/05/2021 à 19:45 CEST

.

Le président du Real Valladolid, Ronaldo Nazário, a assuré ce lundi, lors d’une conférence de presse, 48 heures après avoir confirmé la relégation de l’équipe en deuxième division, que l’objectif est de réaliser une “promotion directe la saison prochaine”, puisqu’il va se situer entre les “deux ou trois meilleurs budgets de deuxième division”.

Pour ce faire, il a prévu que «Le club y travaille déjà et, la semaine prochaine, il y aura des informations sur les changements qui vont avoir lieu.«Et que se passe-t-il, principalement, pour signer un nouveau directeur sportif et un nouvel entraîneur, après les licenciements de Miguel Ángel Gómez et Sergio González.

De plus, ils chercheront trouver “le meilleur équilibre pour l’équipe”, dans lequel il y a déjà “40 joueurs avec des contrats”Par conséquent, “la constitution de l’équipe ne sera pas difficile, car elle a déjà une base importante”, même si ce seront le directeur sportif et l’entraîneur qui décideront qui ils auront et qui n’en auront pas.

Ronaldo a reconnu que “Ce ne sera pas facile” de relever ce défi fixé pour la prochaine campagne, mais il a insisté sur le fait que son souhait est que l’équipe “retourne en Première Division et le fasse, en plus, à travers les deux places qui donnent un accès direct à la catégorie”, pour laquelle il espère avoir le “soutien” des fans.

Un hobby qui semble lui avoir tourné le dos ces derniers mois, même si la star brésilienne a indiqué qu’elle “ne devrait pas se fâcher” à propos de sa “vie privée”, par rapport aux critiques des supporters pour leur attitude lors des derniers matches, puisqu’il s’est lancé le défi de trouver «un propriétaire de club de football qui a été plus avec lui pendant la pandémie».

«C’est le football. Quand tu gagnes, tout se passe bien, mais quand tu perds, bien sûr, ils ne t’enverront pas de fleurs», a-t-il commenté, tout en précisant qu’il est« triste et déçu »par ce qui s’est passé, mais aussi« fort et motivé »pour poursuivre les objectifs qu’il avait annoncés à son arrivée au club, il y a trois saisons.

En ce sens, il a précisé que son étape au Real Valladolid prendra fin lorsqu’il aura “laissé un héritage” dans la ville et dans l’entité: “Une fois le club consolidé en Première Division, la Cité des Sports est faite et le stade est notre propriété », a-t-il ajouté.

A cette époque, “le club, en bonne santé et avec des revenus, deviendra un bon pari pour n’importe qui, car c’est un grand club et une grande ville” bien que la vente du Real Valladolid ne soit pas quelque chose qui l’inquiète “car il reste encore beaucoup à faire et à réaliser.”

“Je n’ai reçu aucune offre pour le club”, a prévenu Ronaldo, qui a précisé qu ‘”il ne regrette pas” d’être son actionnaire maximum, puisqu’il est là où il veut être, «excité» par ce qu’il fait et avec la motivation «d’apprendre des erreurs et de regarder vers l’avenir».

Bien qu’il considère que “ne pas avoir atteint la permanence dans First est un échec brutal“Il a défendu qu’il” avait confiance “que cela allait être réalisé et que Sergio González pourrait inverser la situation, il a donc décidé de le garder à la tête de l’équipe jusqu’à la fin.

A ce propos, il précise que “selon les données, 55% des équipes qui maintiennent leur technicien en situation de crise obtiennent de meilleurs résultats et avancent” mais c’est aussi cela il a choisi de garder Sergio et Miguel Ángel Gómez “hors de la loyauté”, car ils “ont obtenu une promotion et deux séjours”.

Bilan de cette saison il a admis que c’était “très mauvais”, car il croyait qu ‘”il souffrirait moins” et “le pire est venu” et il estime que “avec les supporters dans le stade, ces points manquants auraient sûrement été atteints” pour avoir pu atteindre la permanence.

«Maintenant, un nouveau projet démarre et nous allons travailler pour faire monter l’équipe. Et nous le faisons avec enthousiasme et motivation, pour le réaliser au plus vite, parce que je pense que ce club doit être en premier se battre pour des objectifs supérieurs à la permanence », a-t-il ajouté.

Enfin, il a avancé son intention “d’avoir une équipe féminine dans le clubMais pour ce faire, il faut d’abord disposer d’installations suffisantes, avec cette Sports City, puisqu’il n’y a plus que quatre terrains pour douze équipes, et deux d’entre eux sont réservés à la première équipe. ”