“L’objectif est toujours numéro 1”

29/04/2021 à 19:55 CEST

Ale Galán n’imaginait pas, lorsqu’il a commencé le paddle-tennis, qu’un jour il serait un ambassadeur d’une marque automobile comme Cupra, l’une des meilleures au monde et qu’il apprécierait son travail comme un fou. Eh bien, là, il est heureux et se bat avec Juan Lebrón dans le World Padel Tour. Ils sont le couple numéro un mondial, mais ils ont débuté la saison par une élimination douloureuse en quarts de finale à Madrid. A Alicante, ils ont réagi et ont remporté le titre.

La peur madrilène est-elle passée à Alicante?

Alicante, comme je l’ai dit, a été une semaine difficile mais il est vrai que le jeu et les sensations sont revenus. À Madrid, nos nerfs et l’envie de commencer la compétition après une longue pré-saison ont fait des ravages. A Alicante, nous avons mis tout ce que nous avions entraîné sur la piste et c’était un tournoi que nous avons très bien fait en termes de sport.

Avez-vous des doutes lorsque vous démarrez une saison avec une élimination en quarts de finale?

Pas à moi. Je suis très confiant et conscient du travail que nous faisons, ce qui est important. Les résultats ne viennent parfois pas, tous les rivaux veulent gagner et parfois la situation ne se présente pas. Nous avons perdu contre les mêmes personnes avec lesquelles nous avons joué la finale à Alicante, (Franco Stupaczuk et Álex Ruiz) un couple très dur qui cette année se battra probablement pour le numéro un, ils ont déjà eu deux finales de suite et il y a des moments où tout n’est pas entre vos mains. Ils ont aussi beaucoup à dire, c’est clair.

Quel sentiment ressentez-vous après avoir battu les mêmes rivaux qui vous ont éliminé à Madrid?

Un peu de vengeance, pas de vengeance car nous avons une très bonne relation avec eux. Dans ce tournoi, il s’est levé et les choses se sont déroulées pour nous.

Vous n’avez abandonné aucun set. Est-ce le couple numéro un que vous voulez être?

J’adorerais que les tournois se déroulent de manière sportive comme ça. Je le signe maintenant.

«Stupa» semble être un casse-tête pour vous. Il vous croise tous les deux par trois.

Oui, l’année dernière, nous nous sommes croisés jusqu’à six fois en onze tournois, c’est beaucoup. Cette année deux sur deux, mais pour le moment, nous sommes 1-1 cette année. Cela n’a rien de personnel mais j’aime sortir avec l’addition en faveur (rires).

Vous êtes le couple numéro un mais il est clair que rester sera difficile.

L’année dernière, nous avons été un peu une surprise. Nous savions que nous pouvions former un couple solide mais ce fut une excellente année et comme on dit combien il est difficile de rester. Cette année, le premier tournoi n’a été qu’un coup dur pour nous. On n’avait pas perdu depuis un an et demi en quart de finale et c’était dur mais c’est vrai qu’on travaille matin et soir tous les jours et on sait que les résultats viendront. Cela ne s’est pas produit la première fois, mais heureusement, cela s’est produit à Alicante et dans tous les matchs. Nous voulons continuer à le tenir et continuer à gagner des titres et à nous battre pour le numéro un.

Quel est votre quotidien?

Pratiquement tous les jours, nous entraînons une double session de paddle, une heure et demie par session. De plus, deux heures de séance de gym et nous complétons avec kiné à télécharger ou avec le psychologue, nutritionniste. Nous faisons une routine, c’est notre journée de travail, c’est ce à quoi nous nous consacrons et nous passons au moins six heures par jour d’entraînement ou de vie consacrées au paddle-tennis.

Deux tournois ont été joués en une saison avec de nombreux changements de tag. Comment prévoyez-vous l’année?

Les premiers tournois sont toujours un peu pour les nouveaux couples. Ils arrivent avec beaucoup d’enthousiasme et donnent toujours un niveau supplémentaire, puis ils doivent se connecter et apprendre à se connaître. Mais nous pensons toujours à notre travail, à notre façon de voir le paddle-tennis et à essayer d’affronter de nouveaux couples avec le plus grand professionnalisme.

Comment les avez-vous vus?

Les résultats ne l’ont pas accompagné mais je pense qu’un couple qui donnera beaucoup à parler est celui de Di Nenno et Paquito Navarro. Je pense qu’ils vont être un couple difficile. Puis évidemment il y a Bela qui est toujours en compétition et qui ne manque pas de pile et du dernier tournoi qu’ils ont gagné. Álex et Stupa qui ont créé un peu d’incertitude car ce sont deux joueurs très puissants et ils ont déjà fait deux finales et je suis sûr qu’ils se battront pour beaucoup d’autres.

“Aujourd’hui, je vois la Ligue la plus noire”

Ale Galán est l’un des ambassadeurs de Cupra, qui est également sponsor du FC Barcelone. Pour le joueur madrilène, c’est «une très bonne combinaison: Cupra, Barça et paddle-tennis». Cependant, Galán est un fan du Real Madrid, une équipe qui a fait match nul avec le Betis: «Aujourd’hui, je vois la Ligue la plus noire pour moi, car je suis un supporter du Real Madrid, Mais c’est être une Ligue dans laquelle chaque jour a sa motivation, tout le monde se bat et c’est amusant, à la fin tout ce que nous voulons, c’est un spectacle“, assure-t-il bien qu’il avoue vouloir que son Madrid gagne.

Il est convaincu que la Super League va continuer «car le Barça et Madrid font pression. Mais je pense qu’il faut compter sur ceux d’en bas.