« L’objectif, les médailles ; la compétition nous mettra là où nous méritons ”

01/07/2021 à 21:51 CEST

Sport.es

Le meneur Sergio Llull a estimé que l’objectif de l’équipe espagnole aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sera “d’essayer d’être debout et de se battre pour les médailles”, puisqu’ils forment une équipe avec “objectifs très ambitieux” qui a trois métaux consécutifs lors des dernières épreuves olympiques, bien qu’il ait précisé que ce sera la compétition qui les placera là où ils le méritent.

“Les objectifs de ce groupe ont toujours été très ambitieux, et cette année ne sera pas différente.. Les Jeux sont une compétition très difficile et d’autant plus cette année que le format a changé et que vous n’avez aucune marge d’erreur, il faut être au top dès le premier jour, mais le but est d’essayer d’être là-haut et de se battre pour les médailles, alors la compétition nous placera là où nous le méritons », a-t-il déclaré, après l’entraînement ce jeudi au Wizink Center de Madrid.

Belle carrière avec l’équipe nationale

La base des Baléares du Real Madrid a été montrée “heureux d’être une autre année” avec l’équipe nationale, Dans lequel il a depuis 2009 avec quatre médailles d’or (une Coupe du monde et trois Eurobasket), une d’argent et deux de bronze dans sa vitrine particulière, et il a dit qu’ils fonctionnaient “très bien”, malgré une “concentration plus courte” que les autres étés. .

Parmi ces médailles, Lulle a deux Jeux olympiques, l’argent de Londres 2012 et le bronze de Rio 2016, parmi lesquels il n’a aucune préférence. “Je garde les deux, je ne peux pas en choisir un”, a-t-il déclaré. “Ils sont tout aussi difficiles à obtenir et parce que nous sommes privilégiés, pour avoir joué deux Jeux dans mon cas et d’avoir obtenu une médaille dans les deux », a-t-il ajouté.

Parmi ces 18 joueurs, les 12 figureront sur la liste définitive – déjà complète après le retour de l’attaquant Pierre Oriola après quelques jours d’isolement en raison d’un contact rapproché avec un positif – Il y a plusieurs générations mixtes, de Pau Gasol à 41 ans à 19 ans au centre du Real Madrid Usman Garuba.

Plusieurs générations

“Il y a plusieurs générations ensemble dans l’équipe, c’est bon signe, Parce que les plus vétérans, comme ils l’ont déjà fait avec nous, continuent de nous montrer la voie, les plus jeunes essaient d’inculquer ces valeurs à ceux qui sont encore plus jeunes, et à ceux qui viennent d’obtenir leur permis de conduire, en apprenant très vite. Il y a un avenir et pour longtemps en équipe nationale », a déclaré Llull.

Le meneur minorquin assumera le poste de capitaine de son club, le Real Madrid, après le départ à la retraite de Felipe Reyes. “Il va beaucoup nous manquer, mais par contre fier d’être le capitaine du Real Madrid. Je l’ai dit plusieurs fois, j’ai appris du meilleur que Felipe soit, je vais essayer d’être à sa hauteur, en voulant affronter la saison prochaine et me battre pour les objectifs que nous nous sommes fixés”, a-t-il expliqué.

L’équipe blanche a connu beaucoup de chocs cette saison, comme plusieurs blessures et plusieurs joueurs qui sont passés à la NBA américaine.

“Quand vous avez tant d’expérience, vous ne pouvez pas arrêter d’apprendre et d’essayer de traverser les moments difficiles de la meilleure façon possible. En cette saison, nous avons malheureusement fait une maîtrise dans ce domaine, en surmontantMaintenant, il faut changer de puce et réfléchir à la sélection”, a-t-il conclu.

1011340