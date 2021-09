L’objectif net zéro des chemins de fer indiens d’ici 2030 pourrait réduire de 15 MT d’émissions de CO2, économiser 17 000 crores de Rs, selon un rapport

Le réseau des chemins de fer indiens est considéré comme l’un des plus grands réseaux ferroviaires du monde.

En 2020, Indian Railways s’était fixé pour objectif de devenir le premier réseau ferroviaire à émissions nettes nulles d’ici 2030. Selon un rapport environnemental publié mercredi, si cela se produit, cela pourrait conduire à une réduction des émissions d’au moins 15 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui pourrait aider à atteindre 5 % de l’objectif de contributions déterminées au niveau national du pays. En outre, il peut également économiser 17 000 crores de Rs en coûts de carburant ainsi que d’autres économies par an. Le rapport sur l’environnement intitulé “Riding Sunbeams in India”, est préparé par Climate Trends, basé à Delhi, Possible et Riding Sunbeams, basé au Royaume-Uni, selon un rapport d’IE.

Le réseau des chemins de fer indiens est considéré comme l’un des plus grands réseaux ferroviaires du monde. Le transporteur national transporte environ 2,3 millions de passagers par jour et transporte 1 160 tonnes de fret par an, ce qui nécessite une énergie énorme, ce qui en fait le plus grand consommateur d’électricité de l’Inde ainsi que le troisième plus grand consommateur de diesel. Au cours de l’exercice 2018-19, le transporteur national a utilisé 2 749 milliards de litres de diesel, 17 682 térawattheures d’électricité et 1 000 tonnes de charbon, soit 4 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l’Inde. Selon le rapport, l’ensemble du secteur des transports est responsable de 12 % de gaz à effet de serre. En 2018, des plans ont été approuvés par le gouvernement pour l’électrification complète du réseau des chemins de fer indiens d’ici 2023. Au mois de juillet de l’année dernière, les chemins de fer indiens ont renforcé leur objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2030.

Le rapport indique que la conversion de toute la traction diesel existante en traction électrique entraînerait une augmentation de 32% des émissions de CO2 initialement en raison de la dépendance du pays au charbon pour produire de l’électricité. Le transporteur national devrait soit s’approvisionner en électricité propre à partir de générateurs éoliens et solaires directement connectés au réseau ferroviaire, soit établir de nouveaux projets renouvelables connectés au réseau afin d’égaler l’énergie de traction fournie via le réseau électrique. Le rapport indiquait en outre qu’il prévoyait d’installer 20 GW d’énergie solaire pour les charges de traction et de non traction.

Environ 51 000 hectares de terres improductives des chemins de fer indiens ont été identifiés comme propices aux développements solaires. Le transporteur national et le ministère des Chemins de fer ont formé Railway Energy Management Company, une coentreprise pour soutenir le développement de projets solaires photovoltaïques ainsi que des projets d’énergie éolienne pour répondre aux besoins énergétiques des chemins de fer indiens. Le réseau ferroviaire indien intensifie son plan pour les énergies renouvelables, y compris la soumission de 3 GW de projets solaires cette année ainsi que la mise en service de 103 MW d’énergie éolienne. Selon le rapport, l’électrification approuvée créera un emploi direct de 20,4 millions de jours-homme pendant la période de construction.

Environ 71% des voies conventionnelles (à large écartement) de l’Inde sont électrifiées en mars 2021, faisant d’Indian Railways le troisième plus grand réseau ferroviaire électrifié au monde après la Russie et la Chine. En outre, le transporteur national a battu le record d’électrification ferroviaire annuelle avec plus de 6 000 RKM câblés en 12 mois, et il est prêt à être entièrement électrifié d’ici la fin de 2023. De plus, diverses autres mesures sont en cours, notamment le remplacement des locomotives diesel par des locomotives électriques. , la construction de DFC avec rail à grande vitesse, le déploiement de 24 panneaux solaires sur les toits dans 900 gares, entre autres.

Le rapport prévoit également que la future consommation d’énergie des chemins de fer devrait augmenter d’ici 2030, de 21 milliards de kilowattheures à 33 milliards de kilowattheures, et qu’elle sera entièrement alimentée par des énergies renouvelables, réduisant ainsi la consommation de diesel du pays et améliorant sécurité énergétique.

