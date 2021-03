L’objectif principal de l’iPhone 13 Pro Max pour une ouverture plus large – Kuo

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a publié un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement qui indique que l’iPhone 13 Pro Max aura un objectif principal légèrement meilleur que le reste de la gamme de cette année.

Le rapport indique que la caméra grand angle du plus grand des quatre modèles aura une ouverture légèrement plus large que l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro …

On dit que l’objectif grand angle conçu pour l’iPhone 13 Pro Max a une ouverture de f / 1,5, qui est légèrement plus large que celle de f / 1,6 de la gamme actuelle d’iPhone 12. Les autres modèles vont, dit-il, s’en tenir à la version f / 1.6.

Sunny Optical devrait réussir la vérification de la qualité de l’objectif grand angle 7P de l’iPhone 13 et recevoir une commande. Il devrait être expédié au 2T21. Bénéficiant de la capacité de production de Sunny Optical et des avantages de la conception des objectifs d’Apple, nous prévoyons que Sunny Optical passera avec succès la vérification de la qualité de la commande d’objectifs grand angle 7P de l’iPhone 13 dans un proche avenir. Étant donné que les iPhone 13 mini, 13 et 13 Pro partagent le même objectif grand angle f1.6 7P (par rapport à l’objectif grand angle f1.5 7P de 13 Pro Max), la commande de Sunny Optical est l’élément le plus demandé. Nous estimons que Sunny Optical expédiera l’objectif grand angle 7P de l’iPhone 13 à LG Innotek dès le mois de mai.

Bien qu’une ouverture plus large permette plus de lumière, améliore ainsi les performances en basse lumière et permet une profondeur de champ plus faible, la différence entre f / 1,5 et f / 1,6 est inférieure à un quart d’arrêt, donc la différence dans le monde réel sera incroyablement petit.

Cela dit, tout aide, et cela continue la tendance des iPhones et autres appareils photo de smartphone vers des ouvertures toujours plus larges.

Alors que l’objectif principal (grand angle) peut être en grande partie inchangé, Kuo a précédemment déclaré que nous pouvons nous attendre à trois améliorations de l’objectif ultra grand angle sur les deux modèles Pro.

Premièrement, il s’attend à ce que l’ouverture soit élargie de f / 2,4 à f / 1,8. Toutes choses étant égales par ailleurs, cela laisserait entrer plus de deux fois plus de lumière, améliorant considérablement les performances en basse lumière. En particulier, il devrait permettre des prises de vue nocturnes plus nettes et plus propres. Deuxièmement, des sources indiquent que le nombre d’éléments dans la lentille passera de cinq à six. Il y a des avantages et des inconvénients à ajouter des éléments à un objectif, mais lorsqu’un fabricant prend une conception d’objectif existante et ajoute des éléments, cela est généralement fait pour réduire la distorsion, ce qui est particulièrement important dans les objectifs grand angle. Enfin, il s’attend à ce que l’objectif ultra-large obtienne une mise au point automatique pour la première fois. L’objectif ultra-large actuel est à mise au point fixe. Cela peut paraître surprenant, mais ce n’est généralement pas un gros problème dans les objectifs très grand angle car ils sont principalement utilisés pour les paysages et les paysages urbains, où tout ce qui est en prise est suffisamment éloigné pour être net. Cependant, le passage à la mise au point automatique sera utile pour des prises de vue grand angle plus rapprochées.

Un rapport récent de Digitimes a également suggéré que l’objectif ultra-large obtiendrait un OIS à déplacement de capteur (stabilisation optique de l’image), qui a tendance à être plus efficace que l’OIS à décalage d’objectif car le capteur est plus léger et peut être déplacé plus rapidement pour contrer le tremblement de l’appareil photo. L’OIS à déplacement de capteur est actuellement limité à l’objectif principal de l’iPhone 12 Pro Max.

