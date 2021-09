« L’objectif principal de XRP est de faciliter les paiements transfrontaliers », déclare l’ancien trésorier américain

L’ancienne trésorière américaine et membre du conseil d’administration de Ripple, Rosa Rios, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle considérait le jeton XRP comme une crypto-monnaie dont l’objectif principal est de “faciliter les paiements transfrontaliers”, tandis que la plupart des autres crypto-monnaies “trouvent leur valeur dans la spéculation”.

Per Rios, qui a rejoint le conseil d’administration de Ripple en mai de cette année, la dernière répression de la Chine contre les activités liées aux crypto-monnaies « met le point sur le devant de la scène », ce qui implique que cette décision visait à freiner la spéculation sur le marché des crypto-monnaies.

Comme le rapporte Cointelegraph, Rios a été trésorier des États-Unis de 2009 à 2016 sous le président Barack Obama et a supervisé toutes les activités de production de devises. Lorsqu’elle a rejoint le conseil d’administration de Ripple plus tôt cette année, elle a déclaré que la blockchain et la crypto “soutiendraient nos futurs systèmes financiers mondiaux” avant d’ajouter que Ripple est “l’un des meilleurs exemples d’utilisation de la crypto-monnaie dans un rôle substantiel et légitime”.

L’ancien trésorier américain a également noté qu’il y avait “beaucoup de travail à faire” car les crypto-monnaies sont toujours utilisées pour “financer le dark web et d’autres activités illicites”. Ripple, il convient de noter, est une entreprise à but lucratif qui aide à promouvoir et à développer le XRP et le logiciel qui le sous-tend, le XRP Ledger.

Ripple propose un produit XRP appelé RippleNet, qui offre « des connexions à des centaines d’institutions financières à travers le monde via une seule API et rend les transferts d’argent plus rapides, moins chers et plus fiables ».

L’année dernière, Ripple et deux de ses dirigeants ont été poursuivis par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui a allégué avoir «levé plus de 1,3 milliard de dollars grâce à une offre de titres d’actifs numériques en cours non enregistrée». Selon l’expert juridique et partisan du XRP Jeremy Hogan, le règlement de son procès par Ripple pourrait entraîner un choc d’approvisionnement pour la crypto-monnaie.

Ripple a utilisé dans la bataille juridique un tweet viral citant un e-mail sur le statut du jeton XRP de la SEC envoyé à un utilisateur qui a demandé au régulateur si le jeton était une sécurité. L’e-mail a vu la SEC répondre qu’elle n’avait “pas déterminé si la crypto-monnaie XRP est une sécurité” et a ajouté que si “une crypto-monnaie est considérée comme une sécurité dépendra des caractéristiques et de l’utilisation de la crypto-monnaie”.

Comme l’a rapporté CryptoGlobe, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a révélé que la société de technologie financière deviendrait très probablement publique après avoir réglé le procès intenté par la SEC. Garlinghouse a déclaré que la société avait commencé à chercher comment elle pourrait devenir cotée en bourse au début de 2020, mais a noté que le procès de la SEC entravait ses plans. Bien qu’il envisage toujours d’être coté en bourse, il espère le faire après avoir résolu son procès avec la SEC.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image en vedette via Pixabay