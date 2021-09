L’objectif zéro émission nette d’Apple pourrait être contrecarré par TSMC

in

L’objectif de zéro émission nette d’Apple pour sa chaîne d’approvisionnement semble désormais peu probable, car le fabricant de puces des séries A et M TSMC s’est fixé un objectif beaucoup moins ambitieux.

Apple a atteint zéro émission nette pour ses propres opérations en 2018 et a promis de faire de même pour l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2030. Cependant, TSMC ne semble pas être d’accord pour cela…

The Guardian note que TSMC a récemment fixé son propre objectif de 2050, et non de 2030.

L’industrie des semi-conducteurs a un problème. La demande est en plein essor pour les puces en silicium, qui sont intégrées dans tout, des smartphones et des téléviseurs aux éoliennes, mais cela a un coût élevé : une énorme empreinte carbone […] La semaine dernière, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le plus grand fabricant de puces au monde, qui fournit des puces à Apple, s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050. La société vise à « élargir notre influence verte et conduire l’industrie vers une durabilité à faible émission de carbone », a déclaré le TSMC président, Mark Lui.

Les défis environnementaux de la fabrication de puces sont difficiles – en effet, il faut plus d’énergie pour fabriquer une puce qu’elle n’en consommera pendant toute sa durée d’utilisation.

TSMC à lui seul utilise près de 5% de toute l’électricité de Taiwan, selon les chiffres de Greenpeace, qui devraient atteindre 7,2% en 2022, et il a utilisé environ 63 millions de tonnes d’eau en 2019. L’utilisation de l’eau par l’entreprise est devenue un sujet controversé lors de la sécheresse à Taiwan cette année. , le pire du pays depuis un demi-siècle, qui a opposé fabricants de puces et agriculteurs […] La fabrication de puces, plutôt que la consommation d’énergie ou l’utilisation de matériel, “représente la majeure partie de la production de carbone” des appareils électroniques, ont écrit le chercheur de Harvard Udit Gupta et ses co-auteurs dans un article de 2020.

Une source importante de consommation d’énergie consiste à maintenir l’air au-dessus de la pression atmosphérique à l’intérieur des installations de fabrication de puces, pour empêcher la poussière d’y pénétrer. En règle générale, cette pression sera maintenue pour l’ensemble du bâtiment, plutôt que pour ses salles blanches uniquement.

Cependant, TSMC est toujours considéré comme en avance sur la plupart de ses concurrents.

L’entreprise a signé l’année dernière un accord de 20 ans avec la société énergétique danoise Ørsted, achetant toute l’énergie d’un parc éolien offshore de 920 mégawatts qu’Ørsted construit dans le détroit de Taïwan. L’accord, qui a été décrit comme le plus grand contrat d’achat d’énergies renouvelables d’entreprise au monde, présente des avantages pour TSMC, a déclaré Shashi Barla, analyste des énergies renouvelables au cabinet de conseil en énergie Wood Mackenzie. En plus de garantir un approvisionnement en électricité propre, il paie un prix de gros et se soustrait aux chocs de prix, « faisant d’une pierre deux coups », a-t-il déclaré. Les actions de TSMC ont le potentiel d’influencer le reste de l’industrie, a déclaré Clifton Fonstad, professeur de génie électrique et d’informatique au MIT, « d’autres fabricants sont susceptibles de suivre son exemple ».

Ironiquement, la pénurie de puces peut aider : elle a montré que l’industrie est prête à payer des prix plus élevés pour les puces, ce qui peut aider à financer des initiatives environnementales.

