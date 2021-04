L’objectivité de Lester Holt est surestimée ⋆ 10z viral

Sur le dernier podcast du NB: Les libéraux se plaignent constamment de leur manque de contrôle sur la «désinformation sur Internet», sans parler de ces chaînes «dangereuses» comme Fox News, Newsmax et OANN. Ils veulent une «modération de contenu» plus restrictive sur les réseaux sociaux. Les stars des médias ont félicité le présentateur de la NBC, Lester Holt, pour avoir proclamé dans un discours de remerciement que «l’équité est surfaite».

Le site de «vérification des faits» Snopes s’est précipité à la défense de Holt, mais leur image de soi en tant que gardiens de la vérité est surfaite.

Comme Sœur Toldjah l’a rapporté, Brit Hume a offert une réfutation convaincante à la conférence de Holt.

Cet argument repose sur la proposition que les médias connaissent toujours la vérité. Mais ce n’est pas le cas, comme l’illustre la couverture par son propre réseau du récit de collusion fausse – et invraisemblable – avec la Russie. Sans parler des reportages des médias sur les premiers conseils de Covid 19 qui se sont avérés faux. De toute évidence, si un côté dit que la Maison Blanche est faite de lait en poudre et que l’autre n’est pas d’accord, nous pouvons ignorer en toute sécurité l’allégation sur le lait. Mais les conflits politiques sont rarement aussi tranchés et secs. Nous rapportons donc ce que les deux parties disent et laissons les téléspectateurs et les lecteurs se faire leur propre opinion.

De plus: CBS pense définitivement que l’équité est surfaite pour l’Église catholique. Les prêtres et les fonctionnaires du Vatican sont dépeints comme un tas d’homosexuels qui se détestent d’eux-mêmes. et aucun défenseur de l’Église catholique ne semblait réfuter leurs ragots et leurs diffamations. Peut-être que 80% des prêtres sont homosexuels! «Cinquante nuances de gay!» Ce n’est pas un reportage sur la religion, c’est juste une spéculation sauvage – quelque chose qu’ils ne devraient jamais faire aux musulmans ou à d’autres minorités religieuses.

Profitez du podcast ci-dessous, ou partout où vous écoutez des podcasts. Veuillez télécharger, aimer et partager! Nous apprécions votre soutien.

Lien source