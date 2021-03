«L’observation» d’OVNI au Zimbabwe a fait descendre l’homme de son vélo – «Une fusée avec le feu sur le dos» | Bizarre | Nouvelles

Richman Myambo, 47 ans, de Chipinge, au Zimbabwe, rentrait chez lui avant de déclarer qu’un objet volant non identifié est apparu de nulle part. Il a dit avoir repéré une lumière inhabituelle dans le ciel, suivie d’un bruit assourdissant.

Dans une interview accordée à ZBC News, M. Myambo a déclaré que le son l’avait fait tomber de sa moto.

Il a déclaré au média local: «Je rentrais chez moi en moto vers 9 heures du matin quand j’ai vu une étrange lumière voyager dans le ciel.

«J’ai essayé de me concentrer sur la conduite, mais ce qui m’a fait tomber, c’est le son qui a suivi la lumière.

«Je suis ensuite tombé du vélo à cause de la panique. Je pensais que j’étais en train de mourir.

Décrivant l’OVNI, M. Myambo a dit qu’il ressemblait à «une fusée avec du feu sur le dos».

Il s’est blessé à la jambe après être tombé de son vélo et se rétablit maintenant à l’hôpital du district de Chipinge.

Défendant sa vision, il a déclaré: «J’étais sobre à 100%, mais j’étais tellement confus parce que je pensais avoir rencontré ces choses étranges que les gens voient dans des forêts sombres et épaisses.

D’autres résidents ont soutenu le récit de M. Myambo et ont déclaré avoir vu la lumière vive suivie d’un son fort et retentissant.

Le mois dernier, le blogueur Steve Douglass a intercepté la transmission radio d’un vol American Airlines de Cincinnati à Phoenix.

Le pilote du vol a dit: «Avez-vous des objectifs ici? Nous avons juste eu quelque chose qui va juste au-dessus de nous.

« Je déteste dire cela, mais cela ressemblait à un long objet cylindrique qui ressemblait presque à un type de missile de croisière se déplaçant très vite juste au-dessus de nous. »

La Federal Aviation Administration a publié une brève déclaration qui disait: «Un pilote a rapporté avoir vu un objet au-dessus du Nouveau-Mexique peu après midi, heure locale, le dimanche 21 février 2021.

«Les contrôleurs aériens de la FAA n’ont vu aucun objet dans la zone sur leurs radarscopes.»

Le Pentagone a déclassifié trois vidéos de «phénomènes aériens non identifiés» l’année dernière sous la pression de l’ancien guitariste de Blink-182, Tom DeLonge.

Les vidéos en noir et blanc ont été enregistrées par des pilotes de la marine, une de novembre 2004 et deux de janvier 2015, a indiqué le département américain de la Défense.

Le département gouvernemental a déclaré dans un communiqué: « Le DOD publie les vidéos afin de dissiper toute idée fausse du public quant à savoir si les images qui ont circulé étaient réelles ou non, ou s’il y en a plus dans les vidéos. »

Le musicien de Blink-182 avait précédemment partagé les vidéos via sa société To The Stars Academy of Arts & Science en 2017, et a déclaré en réponse: «Avec les événements d’aujourd’hui et les articles sur mes efforts et @ TTSAcademy pour amener le gouvernement américain à lancer le grand conversation, je tiens à remercier tous les actionnaires de To The Stars d’avoir cru en nous.

«Ensuite, nous prévoyons de poursuivre la technologie, de trouver plus de réponses et de raconter les histoires.»