L’observation signalée par Brian Laundrie au Canada reflète une chasse à l’homme croissante après la confirmation du décès de Gabby Petito

La chasse à l’homme pour Brian Laundrie se poursuit et Internet continue d’être fasciné par l’horrible affaire. Après que la mort de sa fiancée Gabby Petito a été déclarée homicide, Laundrie a été déclarée personne d’intérêt. Cependant, le joueur de 23 ans a disparu il y a plus d’une semaine et il a peut-être été repéré par un utilisateur de TikTok au Canada.

Une hôtesse de l’air qui utilise la poignée @cwlynnn a partagé une vidéo affirmant avoir vu un homme qui ressemblait beaucoup à Laundrie. TMZ rapporte que la femme a informé le personnel de l’hôtel de ses soupçons et qu’on lui a dit que l’homme n’avait pas le bon hôtel et ne savait pas où il allait. On ne sait pas si la femme a également informé les autorités.

Laundrie a peut-être été vue sur une caméra de surveillance en Floride plus tôt dans la semaine. Selon WKRG, filiale de CBS News, les autorités du comté d’Okaloosa étudient la possibilité que Laundriw ait été repéré sur l’enregistrement de la caméra extérieure d’un résident local. “Je ne dis pas que c’est le gars, mais celui qui était sur ma caméra de surveillance ce matin à Baker, en Floride, correspond parfaitement à la description de Brian Laundrie”, aurait écrit l’individu dans un article sur les réseaux sociaux, “les autorités ont été contactées mais des personnes en la région du nord-ouest de la Floride soit à l’affût.”

Où que se trouve Laundrie, la meilleure amie de Petito, Rose Davis, a déclaré à People qu’il se cachait probablement quelque part dans la nature. “Il est dans le désert, je vous le promets”, a déclaré Davis. Elle a également mentionné que ce n’était pas la première fois qu’il vivait seul dans la nature – quelque chose qu’elle dit qu’il est plus que capable de faire à ce stade de sa vie. “Il est là-bas. Il l’est”, affirme Davis alors que la recherche de Laundrie se poursuit. “S’il est vivant, il est là-bas, campant… Il a vécu seul dans les Appalaches pendant des mois.”

Le corps de Petito a été découvert le week-end dernier dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming. Les autorités ont statué que sa mort était un homicide. La jeune influenceuse du voyage a été portée disparue le 11 septembre par ses parents dans le comté de Suffolk, à New York, après qu’ils n’aient pas pu la joindre. Petito et son fiancé de l’époque auraient fait un voyage à travers le pays dans un Ford Transit Van 2012. Le couple se serait disputé dans le Wyoming, ce qui a incité Laundrie à rentrer chez ses parents à North Point, en Floride. Le bureau extérieur du FBI à Denver a annoncé qu’un tribunal fédéral du Wyoming avait émis un mandat d’arrêt contre Laundrie pour un acte d’accusation à un seul chef d’accusation.

La laverie aurait « sciemment et avec l’intention de frauder » utilisé des dispositifs d’accès non autorisés, y compris une carte Capitol One Bank, dépensant au moins 1 000 $ sur la carte entre le 30 août et le 1er septembre.

“Le mandat ne change rien pour nous”, a déclaré le commandant de la police de North Port, Joe Fussell. “Nous travaillons aussi dur pour le trouver maintenant que nous l’avons fait le premier jour.” Il a ajouté: “Nous ne perdons pas notre temps ici. Nous faisons notre diligence raisonnable pour trouver Brian dans une zone où les renseignements nous avaient conduits et où il pourrait éventuellement se trouver.”