L’obsession de Bill Gates pour l’avortement, la contraception et le contrôle de la population a commencé avec son père

de Great Game India :

Bill Gates est obsédé par le financement de projets d’avortement, de contraception et de contrôle de la population dans les pays en développement. Cependant, peu de gens savent que c’est son père qui l’a inspiré pour mener à bien le programme de dépeuplement.

En 2003, Bill Moyers, un journaliste américain, a posé une question à Bill Gates. Moyers voulait savoir pourquoi il s’intéressait tant aux problèmes de reproduction ? Portes considérées. « Mais avez-vous abordé les problèmes de reproduction comme une quête intellectuelle et philosophique ? » Moyers a insisté. « Ou y a-t-il eu quelque chose qui s’est passé ? Y a-t-il eu une révélation ? »

« Quand j’étais jeune, mes parents étaient toujours impliqués dans diverses activités bénévoles », a répondu Gates. « Mon père était à la tête de Planned Parenthood. Et c’était très controversé d’être impliqué là-dedans. Et donc c’est fascinant.

Excellent. Si vous avez vécu sous un rocher au cours des dernières décennies, Planned Parenthood est le plus grand fournisseur d’avortement au monde. La Fondation Bill & Melinda Gates préserve l’héritage du père de Bill Gates.

Il est maintenu en passant par le financement d’organismes de distribution de pilules abortives et d’International Planned Parenthood. Comme le souligne Obianuju Ekeocha, un militant nigérian des droits humains, la Fondation Gates répond aux demandes de contraceptifs et de soins de santé – et pire encore.

Il existe un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas pourquoi la masse des pro-vie ne fait pas confiance aux «philanthropes» comme Bill Gates, George Soros et plusieurs autres. Comment les gens peuvent-ils se dresser contre ceux qui tentent d’utiliser leur argent durement gagné pour créer un monde meilleur ?

Bien sûr, il y a des réponses. Nous refusons l’idée que les pilules contraceptives, l’avortement et l’éducation sexuelle au planning familial créent en fait un monde meilleur. Ces gens ont plus d’argent que certaines nations plus petites et ont les mêmes niveaux d’ambition que les colonisateurs idéologiques.

Pour faire avancer son programme, Gates passe du financement des avortements au paiement des personnes pour soutenir et promouvoir l’avortement, écrit les médias européens

Selon Right to Life UK, la fondation a annoncé qu’elle financerait l’Innovation in Development Reporting Grant, une initiative de financement des médias gérée par le Centre européen de journalisme. L’un des projets financés par la subvention est « Accès à l’avortement dans les zones de crise et de conflit », qui est dirigé par Jill Filipovic et Nichole Sobecki – toutes deux connues pour leurs écrits en faveur de l’avortement. Ce projet se concentre sur le Bangladesh, la Colombie et le Nigeria, et dispose d’un budget de 20 000 € ou 22 540 $.

L’objectif du programme de subventions est de « sensibiliser » à certains « problèmes en permettant la production d’histoires qui ont un fort impact sur le public des médias ». La Fondation Bill & Melinda Gates a une histoire de financement des efforts de contrôle de la population, et Gates a déclaré que le financement des efforts de « santé reproductive » était « la chose principale » sur la liste des priorités de la Fondation Gates – en particulier « dans les endroits les plus pauvres ». Le « fort impact » qu’il espère avoir sur le public est de le convaincre que l’avortement doit être légalisé dans les pays pauvres.

