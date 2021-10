L’obsession de Dancing on My Own a besoin de la version Robyn

Les Red Sox de Boston sont obsédés par « Dancing on My Own » et c’est mon histoire de baseball préférée de l’année. C’est génial et j’aime tout, sauf une chose.

Alors que les Red Sox continuent de récolter des victoires en séries éliminatoires, ce succès hymne a été la bande originale de leurs célébrations. Nous avons déjà vu des vidéos extrêmement divertissantes de l’équipe chantant avec enthousiasme la chanson tout en faisant éclater des bouteilles de champagne dans le club-house.

Malheureusement, cependant, ils écoutent la mauvaise version.

« Dancing on My Own » de Robyn a obtenu la première place sur la liste Rolling Stone des 100 meilleures chansons des années 2010 – et l’une des chansons LGBTQ les plus essentielles de tous les temps. Sa chanson a également été désignée comme la meilleure chanson de la décennie par le blog musical Stereogum et la publication britannique NME.

Robyn est un héros culte qui a toujours mieux fait avec les critiques que dans les charts. À tout le moins, « Dancing on My Own » est sans aucun doute un morceau intemporel. En fait, le disque n’a même pas atteint le statut de platine avant neuf ans après sa sortie initiale.

Maintenant, alors qu’un Kiké Hernandez torse nu asperge ses coéquipiers de Budweiser, il atteint un nouveau chapitre surprenant de ses traditions dans le club-house de Fenway Park (ainsi que le TD Garden et le Gillette Stadium).

Voici la vidéo complète de FOX Sports des Red Sox célébrant avec la version Calum Scott et Tiesto de « Dancing on my Own » après avoir remporté l’ALDS. Des bières filantes Alex Verdugo, un Kiké Hernandez torse nu, et une belle harmonisation. Le groupe de cette année est amusant. pic.twitter.com/RvrzXdsAfF – Austin Bumpus (@AustinBumpus) 12 octobre 2021

C’est pourquoi c’est si frustrant qu’en quelque sorte, plutôt que l’original par l’auteur-compositeur suédois, ils aient atterri sur un remix, par le DJ néerlandais Tiësto, d’une reprise du chanteur britannique Calum Scott.

La chanson de Robyn est écrite dans le but de pleurer au club. C’est une chanson de rupture électro-pop et electro queer sur synthé. Pourtant, sa musique est toujours étrangement bien adaptée aux vibrations d’une fête dans les vestiaires même si, comme l’a expliqué le receveur des Red Sox Kevin Plalawecki, les paroles « n’ont aucun sens » pour le baseball.

Bien sûr, c’est ce qui est si beau dans cette chanson. Cela a toujours signifié un million de choses différentes pour un million de personnes différentes. Vous pouvez imaginer Lena Dunham en train de la danser sur HBO’s Girls aussi facilement que vous pourriez imaginer une foule de personnes la chantant ensemble sur un quai de métro. Il ne pourrait pas non plus être mieux pour chanter dans des spectacles ou dans des bars karaoké.

Il est difficile de ne pas aimer les Red Sox et de vouloir s’amuser avec eux. Comment ne pas les aimer après avoir vu Alex Verdugo, Christian Arroyo et leurs coéquipiers crier (et s’harmoniser !)

LES RED SOX ONT UNE CHANSON PRÉFÉRÉE ! pic.twitter.com/7vrNLPcd32 – Boston Strong (@BostonStrong_34) 6 octobre 2021

Tant que les Red Sox continueront de gagner, « Dancing on My Own » devrait certainement rejoindre « Dirty Water » des Standells ainsi que « Sweet Caroline » de Neil Diamond et « Tessie » des Dropkick Murphys dans le mont Rushmore de Canon musical de Fenway Park.

Si et quand cela se produit, espérons que celui qui est sur l’aux décide de jouer l’original plutôt que la reprise.

Certaines couvertures sont enregistrées en tandem avec un tampon d’approbation de l’artiste original. Bruce Springsteen & The E Street Band ont initialement enregistré la chanson « Because the Night » en 1977, mais même Springsteen lui-même a admis que cela n’aurait jamais été un succès sans la version de Patti Smith.

Ce n’est pas exactement ce qui s’est passé avec celui-ci. Quatre ans après que Robyn a abandonné son classique, Scott (qui compte maintenant plus de 200 000 abonnés sur Twitter) a tweeté à Robyn. Il lui a demandé ce qu’elle pensait de l’enregistrement qu’il avait fait de sa chanson à succès. Le tweet a obtenu quatre likes.

Un an après cela, cependant, Scott a pris de l’importance sur Britain’s Got Talent en 2015. Peu de temps après que sa sœur Jade a appris qu’elle n’avancerait pas, bien qu’il soit visiblement secoué et nerveux, c’était au tour de Calum de se produire. Il a annoncé qu’il allait chanter « Dancing on My Own », mais a déclaré aux juges que son interprétation allait être « un peu plus lente » que l’original de Robyn.

La vidéo de sa performance – qui a fait une bonne télévision pour le concours de chant, d’autant plus que sa sœur venait d’être éliminée – a depuis attiré plus de 339 millions de vues sur YouTube. La vidéo officielle de sa version enregistrée, qui a chuté un an plus tard en juin 2016, a attiré 453 millions de vues supplémentaires.

L’interprétation du morceau par Scott a donné le coup d’envoi au succès de sa carrière, bien qu’il ait toujours été curieux de savoir ce que l’artiste original pensait. Il a dit qu’il avait contacté Robyn plusieurs fois pour lui demander ce qu’elle en pensait. Pendant au moins un an et demi après avoir publié sa couverture, cependant, il n’avait aucune idée de ce qu’elle en pensait.

Plus tard, lorsque Scott et Robyn se sont finalement rencontrés en décembre 2018, il a déclaré qu’il « ne pouvait pas lui en dire assez » sur la façon dont une chanson qu’elle avait écrite avait totalement changé sa vie. L’année dernière, Robyn a déclaré que la tournure de Calum « avait redonné vie à la chanson » et qu’elle était « heureuse » que cela ait aidé plus de gens à découvrir sa musique.

Mais son enregistrement de la chanson n’a pas été sans problèmes. Bien que je réserve la critique musicale aux critiques musicaux les plus chevronnés, une grande partie de la critique est plus que juste. La chanson de Robyn a été faite pour que les gens pleurent dessus au club. Si vous en retirez la musique dansante et en faites simplement une histoire de sanglot mélancolique, vous enlevez l’essence même de sa beauté.

Grace Medford a expliqué pourquoi « l’ombre misérable et fausse de ballade sur une chanson pop bien conçue » est si digne de grincer des dents (via VICE UK) :

« Le ton de Robyn est suppliant mais résigné. Sa voix douce est parfaitement équilibrée contre la tension vrombissante du rythme. C’est l’hymne idéal pour les larmes sur la piste de danse, préparé pour s’allumer à la fin de la nuit – mais aussi adapté pour un long voyage en train, une promenade solitaire sous la pluie, sous la douche, sur le chemin de la salle de gym, pendant que vous nettoyez la maison, ou dans un bar karaoké avec un rendez-vous Tinder de merde. C’est un chef-d’œuvre universel à libération cathartique pour toutes les occasions. Ce qui rend encore plus déroutant le fait qu’une reprise de piano larmoyante de l’ancien concurrent de Britain’s Got Talent Calum Scott fait beaucoup, beaucoup mieux que l’original.

Dabe Fawbert a expliqué plus tard, d’un point de vue technique, pourquoi la chanson devrait toujours avoir un synthétiseur de basse électronique implacable plutôt qu’un piano dépouillé (via Shortlist) :

« Je ne suis pas un monstre; la chanson elle-même est clairement si géniale qu’une version pour piano, qu’elle soit interprétée par Robyn ou Callum Scott, sera toujours une bonne version. Mais ils pâlissent dans l’insignifiance face à la puissance pure et à la majesté de l’enregistrement original. N’acceptez aucune pâle imitation. Programmeurs radio et DJ partout, quand vous êtes tenté de jouer la version « acoustique » : ne le faites pas. Jouez l’original. Jouez le meilleur.

Ce n’est pas pour dénigrer Scott, qui est évidemment très talentueux. Mais même lui a tweeté pour s’assurer que tout le monde sache que Robyn a le mérite d’avoir écrit un morceau aussi parfait :

« Je sais que ‘Dancing on My Own’ n’est pas ma chanson, c’est un privilège de la chanter et d’en avoir sorti une interprétation mais je maintiens que Robyn et Patrick Berger sont les cerveaux derrière cette chanson et je ne le ferais pas pour un deuxième essai et convaincre les gens du contraire.

Les Red Sox ne font pas exploser la ballade au piano, bien sûr, mais plutôt un remix plus dansant de Tiësto.

Mais tandis que la version pour piano dépouille ce qui était à l’origine une excellente chanson à écouter sur la piste de danse – ses 118 battements par minute sont conçus pour le mouvement humain, comme l’a noté Sam Sanders de NPR – reconstruit la thèse originale et l’auditeur atterrit dans le même endroit. Sauf pour cette fois, il y a une voix masculine remplaçant la voix de la femme qui a écrit la chanson.

L’original de Robyn est de l’extase pure, même s’il s’agit de chagrin, mais la coupe de Scott fera l’affaire si « Dancing on My Own » est coincé dans votre tête mais pour une raison quelconque, vous avez envie d’une brûlure plus lente.

Il n’y a cependant aucune raison d’écouter le remix de Tiësto tant que celui de Robyn’s existe. Espérons donc que celui qui est chargé d’appuyer sur « Dancing on My Own » après la prochaine victoire de Boston donne un tour à Robyn.

