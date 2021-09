L’obsession des stéroïdes anabolisants et ses conséquences sur les combattants

in

De nombreux combattants utilisent des stéroïdes anabolisants en complément de leur régime strict pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Cette méthode, cependant, est loin d’être utile pour améliorer votre condition physique. Son utilisation se termine généralement par des effets désastreux sur les performances sportives et dans certains cas même sur leur propre vie.

Plus précisément à l’UFC, ces problèmes ont été pratiquement éradiqués depuis 2015 avec l’arrivée des contrôles de l’USADA, qui a comme l’un des tests les plus fiables, l’observation de la façon dont d’énormes quantités de muscle sont obtenues en très peu de temps, chez certains combattants.

Voici quelques cas célèbres d’artistes martiaux qui ont souffert de cette obsession. De nombreux cas ont été omis de la note mais seront intégrés dans les publications futures.

OnzeTranche de Kimbo

Kevin Ferguson, plus connu sous le nom de Kimbo Slice, était un grand consommateur d’anabolisants, il croyait même que leur consommation, régulée par des professionnels, pouvait profiter à l’émission et aussi le faire gagner dans les combats auxquels il participait. Après avoir éprouvé de graves douleurs abdominales, des nausées et un essoufflement, il est décédé à 42 ans d’une insuffisance cardiaque.

Cependant, un combat avec Dhafir Harris au Bellator 149 a laissé beaucoup de critiques sur la condition physique du natif des Bahamas. Après le combat, Kimbo a été détecté de la testostérone exogène (Cypionate, propionate, Sustanon 250) et de la Nandrolone.

SuivantDarren Stewart renvoyé de l’UFC

Journaliste sportif du CPD. Chauffeur chez @MMAUNORadio.