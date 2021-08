L’obsession européenne de Nicola Sturgeon se moque d’un sketch sauvage de la BBC : « Le sang est plus épais que Juncker » | Politique | Nouvelles

in

La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a réaffirmé son engagement à organiser un deuxième référendum sur l’indépendance au cours de la première moitié de la nouvelle législature. Lors de l’annonce de son projet d’accord de coopération avec les Verts écossais, la dirigeante du SNP a déclaré que l’accord rendait « impossible sur une base démocratique » que le Premier ministre Boris Johnson continue de refuser un deuxième vote sur la constitution. Mme Sturgeon a déclaré: «Je pense que l’Écosse devrait être indépendante afin que nous puissions mieux nous équiper pour nous remettre de Covid comme je pense qu’une majorité de personnes à travers notre pays souhaite le faire – vers une Écosse plus verte et plus juste.

«Cet accord, je pense, rend difficile, voire impossible, sur une base démocratique, pour un gouvernement britannique de résister au droit du peuple écossais de choisir son propre avenir.

“Nous demandons simplement que la démocratie soit respectée.”

Westminster a rejeté à plusieurs reprises les tentatives du gouvernement écossais d’obtenir les pouvoirs nécessaires pour organiser un autre référendum sur l’indépendance, les hauts ministres et M. Johnson affirmant que l’accent devrait être mis sur la reprise après COVID-19.

Alors que les tensions entre Westminster et Holyrood augmentent et que l’incertitude concernant l’Union se poursuit, un sketch hilarant de la BBC se moquant des tentatives incessantes de Mme Sturgeon pour maintenir l’Écosse à l’intérieur de l’UE a refait surface.

En 2017, le leader du SNP a été taquiné alors que le Now Show de Radio 4 comparait le Brexit et la quête d’indépendance écossaise de Mme Sturgeon à un « feuilleton en cours ».

Le sketch comique a été diffusé le jour même où le Premier ministre a écrit une lettre à l’ancienne Première ministre Theresa May exigeant un deuxième vote sur la séparation.

Dans la lettre, le premier ministre soutenait que l’Écosse devait avoir le droit d’exercer son « droit à l’autodétermination ».

Elle a ajouté: “Le but d’un tel référendum est de donner aux Écossais le choix de suivre le Royaume-Uni hors de l’UE et du marché unique aux conditions que vous négociez, ou de devenir un pays indépendant.”

Cependant, ses appels répétés pour briser l’union de 300 ans ont fait les frais des blagues dans une parodie de feuilleton de Steve Punt et Hugh Dennis.

La parodie a commencé avec une femme enceinte disant à son mari : « J’ai des nouvelles pour vous, je vais avoir un Brexit.

La femme enceinte a dit : « Il n’est pas bon pour toi. Nous sommes une famille et la famille passe avant tout.

Faisant allusion à la durée pendant laquelle le Royaume-Uni est membre du club bruxellois, Mme Sturgeon a ajouté: “Je suis avec lui depuis 43 ans.”

Dans le gain final alors que le public était dans les mailles du filet, l’homme a terminé : « Nicola, Nicola !

“Rappelez-vous toujours que le sang est plus épais que Juncker.”